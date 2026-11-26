செக்கானூரணி காவல் நிலைய மரணம்: சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனுவில் சிபிசிஐடிக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு
"பாலகிருஷ்ணன் மரண வழக்கில் சிபிசிஐடி நடத்தும் விசாரணையானது ஒரு கண்துடைப்பாகவே உள்ளது" என மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டனர்.
Published : November 26, 2026 at 2:13 PM IST
மதுரை: செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் லாரி ஓட்டுநர் உயிரிழந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, சிபிசிஐடிக்கு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மதுரை ஒத்தக்கடையை சேர்ந்த தீரன் திருமுருகன் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், "மதுரை செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக சென்ற ஓட்டுனர் பாலகிருஷ்ணன் கடந்த நவம்பர் 11ம் தேதி காவல் நிலைய கழிவறையில் இறந்து கிடந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அவரது பிரேதப்பரிசோதனை அறிக்கையில், பாலகிருஷ்ணனின் உடலில் பல்வேறு காயங்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த காவல் நிலையத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
எனவே, இந்த வழக்கில் என்ன நடந்தது என்கிற உண்மையை கண்டுபிடிக்க, ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணனின் மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும். அத்துடன், ரூ.50 லட்சத்தை இடைக்கால இழப்பீடாக வழங்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஹென்றி டிபன், கிளீட்டஸ் ஆகியோர் ஆஜராகினர். அவர்கள் வாதிடுகையில், "இந்த வழக்கில் மனுதாரர் தனது லாரி தீப்பிடித்தது குறித்து புகார் அளிப்பதற்காக வாலாந்தூர் காவல் நிலையம் சென்றுள்ளார். ஆனால் அங்கு முறையாக விசாரணை செய்யவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த புகார் குறித்து விசாரிப்பதற்காக செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு அவர் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். பின்னர், அங்குள்ள கழிப்பறையில் அவர் இறந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கை தற்போது சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த விசாரணை என்பது வெறும் கண் துடைப்பாகவே உள்ளது.
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இதுதொடர்பாக 3 காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றபடி, இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. குறைந்தபட்சம், அந்த குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு கூட வழங்கப்படவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவின்படி எங்களிடம் காட்டப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளில் எவ்வித சத்தம் இல்லை" என அவர்கள் வாதிட்டனர்.
அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர், "விசாரணையின் போது பாலகிருஷ்ணன் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருந்துள்ளார். அதற்கான சிசிடிவி காட்சி ஆதாரங்கள் உள்ளன. கழிவறைக்கு சென்றுதான் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். தற்போது இதுதொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "பிரேதப்பரிசோதனை அறிக்கையில் பாலகிருஷ்ணனின் காயங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவத்துறையின் இறுதி அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்றதா?" என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.
மேலும், இந்த வழக்கு குறித்த பேரையூர் நீதித்துறை நடுவரின் விசாரணை அறிக்கை, சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து காவல் நிலையங்களில் சிசிடிவி காட்சிகள், சிபிசிஐடி விசாரணை அறிக்கை, மருத்துவத்துறையின் இறுதி அறிக்கை ஆகியவற்றை வரும் திங்கள்கிழமை நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.