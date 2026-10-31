ஊராட்சிகளை நிர்வகிக்க சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிப்பதா? அரசின் உத்தரவை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
ஊராட்சித் தேர்தலை விரைந்து நடத்தி முடிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வவக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: ஊராட்சிகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, அவற்றை நிர்வகிக்க சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
ஊராட்சிகளுக்கான தேர்தலை உரிய காலத்தில் நடத்தி முடிக்க கால வரம்பு நிர்ணயிக்க உத்தரவிட கோரி, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆர்.பாஸ்கரன் என்ற வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், நிர்வாக காரணத்தை கூறி அரசியலமைப்பு அளித்துள்ள உத்தரவாதத்தை அரசு மீற முடியுமா? என கேள்வியெழுப்பியுள்ள அவர், இதுதொடர்பாக, கடந்த 19-ஆம் தேதி ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரியுள்ளார்.
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 243-E பிரிவின்படி ஊராட்சிகளின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் என்றும், அடுத்த ஊராட்சியை அமைப்பதற்கான தேர்தல் பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பே நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், அதற்கு மாறாக நகராட்சிகளுக்கு சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுதொடர்புடைய சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாகக் கூறி, அதற்கு முன்பே சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிக்க அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளதா? என்றும் மனுவில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், 9 மாவட்டங்களில் ஊராட்சிகளை அரசு நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான நடைமுறையில், அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட போது அமலில் இருந்த சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் எது என்பதையும் மனுதாரர் கேள்விக்குட்படுத்தியுள்ளார்.
வார்டு மறுவரையறை மற்றும் இடஒதுக்கீட்டுப் பணிகள் நிலுவையில் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, தேர்தலை ஒத்திவைப்பது சட்டப்படி நியாயமல்ல என்றும், பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளுக்கு மட்டும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு மற்ற பகுதிகளில் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் எனவும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வார்டு மறுவரையறை, இடஒதுக்கீட்டுப் பணிகளை முடித்து, நீதிமன்றம் நிர்ணயிக்கும் காலக்கெடுவுக்குள் ஊராட்சித் தேர்தலை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.