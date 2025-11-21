''செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும்'' - உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை!
இரண்டு நாட்களே உள்ளதால் தங்களின் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற இயலாது என்றும், கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும் செல்லப் பிராணிகளின் உரிமையாளர்கள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 21, 2025 at 6:34 PM IST
சென்னை: செல்லப் பிராணிகளுக்கு தடு்ப்பூசி செலுத்துவதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில் செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பை முறைப்படுத்த கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் இணையதளம் வாயிலாக செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறும் முறை நடைமுறையில் உள்ளது. சென்னையில் நிலவும் வெறிநாய்க்கடி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் முறையில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பதிவு செய்தல், வெறிநாய்க்கடி நோய் தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் மைக்ரோ சிப்பிங் பொருத்துதல் ஆகியவை கட்டாயமாக்கப்பட்டது.
அந்த வகையில் இந்த பணிகளை செய்ய சென்னை முழுவதும் 7 செல்லப்பிராணிகளுக்கான சிகிச்சை மையங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் நாளை மறுநாள் 23 ஆம் தேதி முதல் செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பவர்கள் உரிமம் பெறாவிட்டால் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
உரிமம் பெற 2 நாட்களே உள்ள நிலையில் சென்னை திரு.வி.க. நகரில் உள்ள செல்லப்பிராணிகள் சிகிச்சை மையத்தில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கு செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளர்கள் காலை 5 மணி முதல் நீண்ட வரிசையில் காத்து இருந்தனர். இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளதால் செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பவர்கள் திரு.வி.க. செல்லப்பிராணிகள் சிகிச்சை மையத்திற்கு செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி சிப் பொருத்தப்பட்ட பின்னர் உரிமம் பெற நீண்ட வரிசையில் காத்து இருந்தனர்.
செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி சிப் பொருத்தப்பட்ட பின்னர் உரிமம் பெற சென்னை மாநகராட்சி சார்பாக கடந்த இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறப்பு முகாமானது 7 இடங்களில் நடத்தப்பட்டது. அதே போல வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற கடைசி நாள் என்பதாலும் அதற்கு பிறகு செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தாமல் சிப் பொருத்தாமல் மற்றும் உரிமம் பெறாமல் இருந்தால் 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில் இன்னும் 2 நாட்களே உள்ளதால் அதற்குள் தங்கள் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற இயலாது என்றும், உரிமம் பெறவதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும் செல்லப் பிராணிகளின் உரிமையாளர்கள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் செல்லப்பிராணிகள் சிகிச்சை மையங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதாலும் இருக்கும் 7 சிகிச்சை மையங்களில் குறைவான பணி ஆட்களே உள்ளதாலும் செல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறுதல் மற்றும் தடுப்பூசி செலுத்த தாமதமும் ஏற்படுவதாகவும் செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
சென்னையில் 2 வாரங்களாக நடந்த சிறப்பு முகாம்களில் 2,552 செல்லப்பிராணிகளுக்கு வெறிநாய்க்கடி நோய்த்தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. மேலும் இதுவரை 3319 செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டித்து அனைத்து வார்டுகளிலும் சிறப்பு மையம் அமைக்க வேண்டும் என்று செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.