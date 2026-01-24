ETV Bharat / state

மதுரை டூ மானாமதுரை: 110 கி.மீ சைக்கிளிலேயே பள்ளிக்கு சென்று வரும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்; யார் இந்த ராபின் சுந்தர்சிங்?

மாணவ, மாணவியரிடம் உள்ள தவறான பழக்கவழக்கங்களை போக்கி, அவர்களை நல்ல குடிமக்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதிலேயே தீவிர கவனம் செலுத்துவதாக கூறுகிறார் உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங்.

உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங்
உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)
- By இரா. சிவக்குமார்

சைக்கிளில் வரும் மாணவர்கள் வேறுயாரையும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஆட்டோ செலவும் மிச்சம். குறிப்பாக, உடல் நன்றாக இருந்தால் உள்ளமும் நன்றாக இருக்கும். இதன்மூலம் மாணவர்களது படிப்பும் நன்றாக இருக்கும்.

உடற்பயிற்சியின் அவசியத்தை சமூகத்திற்கு உணர்த்தும் நோக்கத்தில் அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள் ‘சைக்கிளிங்’ போட்டி, மாரத்தான் போன்றவற்றை நடத்துகின்றன. ஆனால், இவை கிராமத்தின் மூலைமுடுக்கில் உள்ள பள்ளி வரை சென்றடையுமா? என்றால் கொஞ்சம் சந்தேகம்தான். ஆனால், எனக்கு பஸ் வேண்டாம், பைக் வேண்டாம் என மதுரை டூ மானாமதுரை என தான் பணியாற்றும் பள்ளிக்கு ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் சைக்கிளிலேயே சென்று, 'சைக்கிளிங்' மேற்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும், உடற்பயிற்சியின் தேவை குறித்தும் மாணவ, மாணவியருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார் உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங். இளம் தலைமுறையினரை வியக்க வைக்கும் இவரது முயற்சி குறித்து விரிவாக பார்ப்போம் வாருங்கள்...

மதுரை கூடல்நகரிலுள்ள செல்லையா நகர் 4ஆவது தெருவின் கடைசியில் ஏபிஜே அப்துல்கலாம் தெருவில் அமைந்துள்ளது ஐசக் இல்லம். அதிகாலை 4 மணிக்கு தனது ரேஸ் சைக்கிளில் அதற்கேற்ற உடை மற்றும் தலைக்கவசத்துடன் பயணம் செய்யத் தயாராகிறார் உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங். எங்கு செல்கிறார்? என்ன பயணம்? ஏன் இத்தனை அதிகாலை? என்று அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிக் கொண்டே பயணமாகிறார். புலராத அந்த இருட்டில் தனது சைக்கிளின் முகப்பு மற்றும் பின்னால் எரியும் சிவப்பு விளக்கு வெளிச்சத்தினூடாக தொடர்கிறது ராபினின் 'சைக்கிளிங்'.

உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங், மாணவர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

யார் இந்த PET சார்?

சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் சிஎஸ்ஐ உதவிப்பள்ளியின் உடற்பயிற்சி ஆசிரியர்தான் ராபின் சுந்தர்சிங் (47). மதுரையை சேர்ந்த இவர் 2005 முதல் அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் போக்குவரத்தெல்லாம் முடங்கியபோது, தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு வாரம் ஒருமுறை வகுப்பு எடுப்பதற்காக மதுரையிலிருந்து சுமார் 55 கி.மீ தொலைவில் உள்ள மானாமதுரைக்கு சைக்கிளிலேயே சென்று வந்துள்ளார். அந்த அனுபவத்தின் தொடர்ச்சியாகவே, தற்போதும் ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் சைக்கிளிலேயே 110 கி.மீ அவர் சென்று வருகிறார்.

தண்ணீர் பாட்டில், கண்ணுக்கு அணியும் கருப்புக் கண்ணாடி, சைக்கிளிங் செய்வதற்கேற்ற சிறப்பான உடை என சாந்திநகர், ரயிலார் நகர், தத்தனேரி, ஆழ்வார்புரம், குருவிக்காரன் சாலை, தெப்பக்குளம், ஐராவதநல்லூர், விரகனூர் ரவுண்டானா என மதுரை மாநகரையும் சிலைமான், மணலூர் என மதுரை மாவட்டத்தையும் கடந்து திருப்புவனம் வழியாக சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நுழைந்து, மானாமதுரை வரை ஒவ்வொரு வாரமும் சராசரியாக 300 கி.மீ. தூரம் நிகழ்கிறது ராபின் பயணம். அதில் அவருக்கு எந்தவித சலிப்பும் இல்லை என கூறுவதே அனைவரையும் வியக்க வைக்கிறது.

ஆசிரியர் ராபின் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுக்கும் காட்சி
ஆசிரியர் ராபின் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்றைய தலைமுறையினர் பலரும் சைக்கிள் போன்ற விஷயங்களை பெரிதாகக் கருதுவதில்லை. இதனால், பள்ளிகளுக்கு சைக்கிளில் வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. ஆனால், ஒரு விஷயத்தை கடைப்பிடிக்க அறிவுரை கூறுவதைவிட, நாமே முன்னுதாரணமாக இருக்கும்போது, அதனால் பிரமிக்கும் குழந்தைகள் எளிதில் கடைப்பிடிப்பார்கள் என்பதையே ராபினும் கையில் எடுத்துள்ளார்.

சைக்கிள் பழக்கத்தை அதிகரிப்பதே நோக்கம்

"என்னுடைய இந்த பயணம், என்னுடைய மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினால் அதுவே எனக்கு போதுமானது. நான் பள்ளியில் பணிக்கு சேர்ந்த புதிதில் நிறைய மாணவர்கள் சைக்கிளில்தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைந்து வெறும் 10 சைக்கிளாக மாறியது. ஆனால், என்னைப் பார்த்து இப்போது சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்துப் பார்க்கும்போது பெருமையாக உள்ளது. இதனை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய நோக்கம்" என்கிறார் ராபின் சுந்தர்சிங்.

மானாமதுரையில் உள்ள சிஎஸ்ஐ உயர்நிலைப்பள்ளி நூற்றாண்டை நெருங்கி கொண்டிருக்கும் பாரம்பரியப் பெருமை கொண்ட பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராகப் பணியில் சேர்ந்த ராபின் சுந்தர்சிங், தன்னுடைய உடல் நலனில் மட்டுமன்றி, மாணவ, மாணவியர் மற்றும் சக ஆசிரியர்களின் உடல் நலனிலும்கூட அக்கறை கொண்டு சைக்கிளிங் செய்வதன் அவசியத்தை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்.

பிளான் பண்ணி செய்யணும்

இதுகுறித்து ராபின் சுந்தர்சிங் கூறுகையில், "ஒவ்வொரு நாளும் காலை 5.30 மணிக்கு மதுரையிலிருந்து புறப்படுவேன். திருப்பாச்சேத்தி அருகே ஒரு கடையில் 'பருத்திப்பால்' அருந்துவேன். அதன் பிறகு நேராக பள்ளிதான். 8.15 மணிக்கு வந்துவிடுவேன். வந்ததும், கை, கால், உடலை அலம்பியவுடன் என்னுடைய அறையில் உடைகளை மாற்றிக் கொண்டு வழக்கமான பணியை தொடங்கிவிடுவேன். இந்த நேர அட்டவணை ஒருநாளும் தவறியதில்லை' என்கிறார் பெருமையுடன்.

உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங் உடன் பள்ளி மாணவர்கள்
உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங் உடன் பள்ளி மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வதை பெருமையாகக் கருதும் மனநிலையே பெரும்பாலும் அனைவரிடமும் உள்ளது. இந்த போக்கு மாற வேண்டும். 'சைக்கிளிங்' என்பது மிக நல்ல உடற்பயிற்சி என்பதை யாரும் உணர மறுக்கின்றனர். குறிப்பாக, இளைய தலைமுறையினர். ஆகையால் அவர்களிடம் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால், வெறுமனே பேசுவது சிறப்பாக இருக்காது. ஆகையால் நாம் முன்னுதாரணமாக மாற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில்தான் மதுரையிலிருந்து, மானாமதுரைக்கே சைக்கிளில் வருவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டேன் என்று கூறும் ராபின், மாணவ, மாணவியரிடம் உள்ள தவறான பழக்கவழக்கங்களை போக்கி, அவர்களை நல்ல குடிமக்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதில் தீவிர கவனம் செலுத்துகிறார்.

ஆட்டோ, பஸ் செலவு மிச்சம்

அதுமட்டுமா.. சிஎஸ்ஐ பள்ளியில் பணியாற்றும் சக ஆசிரியர்களும், தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் தாளாளரும் தமது முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பதை மிகவும் பெருமையுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் ராபின். சைக்கிளில் பள்ளிக்கு வரும் மாணவ, மாணவியர் வேறுயாரையும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஆட்டோ, பேருந்துக்காக தனியாக செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியமுமில்லை. உடல் நன்றாக இருந்தால் உள்ளமும் நன்றாக இருக்கும். இதன் மூலம் மாணவர்களது படிப்பும் நன்றாக இருக்கும். தங்களது சைக்கிளை முறையாக பராமரித்தாலே போதுமானது என நுணுக்கங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டார் அவர்.

மேலும், வறட்சி மிகுந்த மானாமதுரை சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களிலிருந்து வருகின்ற மாணவ, மாணவியர்கள் பாதை தவறிச் செல்லாமல் இருப்பதற்கு 'சைக்கிளிங்' போன்ற முயற்சிகள் மிக உதவியாக உள்ளன. பள்ளிக்கு சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டு வருவதை மாணவ, மாணவியர் பெருமையாகக் கருதுகின்றனர். 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவியருக்கு அரசே சைக்கிள் வழங்குகிறது. ஆனால், அதனைப் பயன்படுத்துவதில் அவர்களிடையே சுணக்கம் காணப்படுகிறது. ஆகையால் அவர்களுக்கும் சேர்த்து இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங் பணிபுரியும் பள்ளி
உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராபின் சுந்தர்சிங் பணிபுரியும் பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாழ்க்கை சைக்கிளுக்கு தேவை 'சைக்கிளிங்'

பள்ளிக்கு சைக்கிளில் செல்லாத நாட்களிலும் சராசரியாக சுமார் 30 கி.மீ 'சைக்கிளிங்' செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார். கொடைக்கானல், கன்னியாகுமரி, துவரங்குறிச்சி, திருப்பத்தூர், திண்டுக்கல், தேவகோட்டை, சின்னமனூர், வருசநாடு, வைகை அணை என பல்வேறு ஊர்களுக்கும், மதுரையிலுள்ள தன்னுடைய 'சிட்டி சைக்கிளிங் கிளப்' நண்பர்களோடு பயணித்து வருவதையும் நினைவுகூறுகிறார் அவர்.

சைக்கிளில் வருவது குறித்து 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் கூறும்போது, "எங்களது PET சார் சைக்கிளில் வருவதை பார்த்து எனக்கும் ஆசை வந்துவிட்டது. என் வீட்டில் சொல்லி நானும் சைக்கிள் வாங்கினேன். ராபின் சார் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற உடற்பயிற்சிகளை தவறாமல் கற்றுக் கொள்கிறோம். கரோனா காலத்தில் மதுரையிலிருந்து எங்கள் பள்ளிக்கு சைக்கிளிலேயே வந்து எங்களுக்கு பாடம் நடத்தினார்.

அதிலிருந்து அவரை மிகவும் பிடிக்கும். முதலில் ஆட்டோவில்தான் பள்ளிக்கு வந்து கொண்டிருந்தோம். இப்போது சைக்கிளில் வருவதால், ஆட்டோ செலவு மிச்சமாகிறது. இதனால் எங்களது உடம்பும் ஆரோக்கியமாக உள்ளது. எங்களுடைய நண்பர்களோடு இணைந்து நாங்கள் பள்ளிக்கு சைக்கிளில் வருவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என உற்சாகமாக பதிலளித்தனர்.

