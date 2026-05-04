பெருந்துறை தொகுதியில் இந்த முறை கரை சேரப் போவது யார்?
Published : May 4, 2026 at 9:20 AM IST
பெருந்துறை (ஈரோடு): பெருந்துறை சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி உள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான பெருந்துறை சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவின் ஜெயக்குமார், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் கே.கே.சி.பாலுவை சுமார் 15 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டார்.
2026 தேர்தலில், பெருந்துறை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாசலம், அதிமுக சார்பில் ஜெயக்குமார், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் லோகநாதன், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் அருணாச்சலமும் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில் ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 53 ஆண் வாக்காளர்களும், ஒரு லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 572 பெண் வாக்காளர்களும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் 6 பேர் என இரண்டு லட்சத்து 14,431 பேர் மொத்த வாக்காளர்களாக உள்ளனர். இவர்களில் 95, 194 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,02, 332 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 4 பேர் என மொத்தம் 1,98, 876 பேர் என மொத்தம் 92.47 சதவீதம் பேர் தங்களது வாக்கை பதிவு செய்துள்ளனர்.