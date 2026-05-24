இலங்கை தமிழர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் இறந்ததாக கூறுவது பொய்யா? புதிய சர்ச்சையை கிளப்பிய காங்கிரஸ்

பாஜகவின் கள்ளக்குழந்தை திமுக, செல்லப்பிள்ளை அதிமுக என்றும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் பெருமாள் சாமி
Published : May 24, 2026 at 3:57 PM IST

தூத்துக்குடி: இலங்கைத் தமிழர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் இறந்ததாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் இறந்தது 70 ஆயிரம் பேர் எனக் கூறி தூத்துக்குடி காங்கிரஸ் நிர்வாகி பெருமாள் சாமி புதிய சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளார்.

தவெக ஆட்சி அமைக்க தமிழக காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்ததில் இருந்து, திமுக-காங்கிரஸ் இடையே வார்த்தை போர் முற்றியுள்ளது. இந்த சூழலில், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பெருமாள் சாமி இன்று (மே 24) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "காங்கிரஸ் இல்லை என்றால் திமுக-வால் 20 வருடம் ஆட்சியில் இருந்திருக்க முடியாது. தூத்துக்குடியை சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் 30 பேர் திமுகவில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இதைத்தான் ராகுல் காந்தி எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். காங்கிரஸ் தூய்மையாக வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்.

நேற்று நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி கூட்டத்தில் உதயநிதி, பாஜகவிற்கு, காங்கிரஸ் வேலை பார்ப்பதாக கூறியுள்ளார். சபரீசன் நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்கவில்லையா? துர்காவும், நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்கவில்லையா?

இந்தியாவின் முகம் ஸ்டாலின் என்றால் ஏன் கொளத்தூரில் தோற்றுப் போனார்?. இந்தியாவின் முகம் ராகுல் காந்தி மட்டும் தான். அடுத்த பிரதமர் ராகுல் காந்தி தான். 107 தொகுதிகளில் வென்ற விஜய் தலைமையிலான தவெகவை பார்த்து எங்களை வச்சு தான் ஆட்சி நடத்துகிறீர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். திமுக, எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி இல்லாமல், தனித்து நின்று ஆட்சியைப் பிடித்தால், நான் அண்ணா அறிவாலயத்தில் சம்பளமே இல்லாத 'வாட்ச்மேன்' ஆக சேர்ந்து கொள்கிறேன்.

காங்கிரஸ், விஜய் உடன் கூட்டணி சேரக்கூடாது என பாஜக ஒரு பக்கம் வேலை பார்த்தது. சமூக வலைதளங்களால் தான் விஜய் வெற்றிபெற்றதாக திமுக கூறுகிறது. ஆனால், திமுகவின் அலட்சிய போக்காலேயே அவர்களை மக்கள் வெறுத்தனர். திமுக இல்லை என்றால் காங்கிரஸ் தனித்துவ கட்சியாக வளரும்.

திமுக ஒரு கொடிய அரக்கன். அவர்களிடம் இருந்து விடியல் கிடைத்துவிட்டது. 2 ஜி வழக்கு இன்னும் நிலுவையால் தான் உள்ளது. அதை வைத்துதான் திமுகவை பாஜக ஆட்டி படைக்கிறது. இவர்களுக்கு (திமுக) கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன். காங்கிரஸ் பற்றி இனி திமுக பேசக்கூடாது. மின் தடை, குடிநீர் பிரச்சனைகளில் சில அதிகாரிகளை வைத்து திமுக தற்போது அரசியல் செய்து வருகிறது. பாஜகவின், கள்ளக்குழந்தை திமுக, செல்லப்பிள்ளை அதிமுக" என்று பெருமாள் சாமி கடுமையாக விமர்சித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இறுதிகட்ட போரில் இலங்கைத் தமிழர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் இறந்ததாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் இறந்தது 70 ஆயிரம் பேர் தான். காங்கிரஸ் அங்கு மக்களுக்கு மறு வாழ்வு கொடுத்து சாதனை செய்துள்ளது. அதனை வெளியில் சொல்லாதது தான் காங்கிரஸ்" எனக் கூறி புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார்.

