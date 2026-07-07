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குதிரை பேர வழக்கில் கைதானவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோரிய போலீசார்; நீதிமன்றத்தில் காரசார விவாதம்

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் ஏற்கெனவே காவல்துறையால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டபோது வாக்குமூலமும் வாங்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் காவல்துறை விசாரணை செய்ய எதுவும் இல்லை.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 8:03 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்ட விவகாரத்தில் பலருக்கு தொடர்பு இருப்பதால், கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 3 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர இருப்பதாகவும், ஆளும் தவெக கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தாலும் அத்தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் சொல்லும் படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு சன்மானமாக 35 கோடி ரூபாய் வரை தருவதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ என். இளையராஜாவிடம் சிலர் தொலைப்பேசி மூலம் பேரம் பேசியுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக தவெக எம்எல்ஏ என்.இளையராஜா, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரை சந்தித்து புகார் அளித்தார்.அந்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர், சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு, திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட மொத்தம் 8 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நரேஷ், ரமேஷ், கார்த்திக் ஆகிய 3 பேரை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி திருவல்லிக்கேணி காவல்துறை தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ். கார்த்திகேயன் முன் இன்று (ஜூலை 07) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, விசாரணை அதிகாரியான காவல்துறை உதவி ஆணையர் அழகு, "புகாரின் அடிப்படையில் ஜூன் 30ம் தேதி விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், ஜூலை 01ம் தேதி காலை 4 மணிக்கு திருநாவுக்கரசு, நரேஷ், தியாகரஜன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

பின்னர் சீனிவாசன், செல்வம், ராஜேஷ் ஆகியோர் அன்றிரவு 9 மணிக்கு கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து, இரவு 11.30 மணிக்கு கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகியோர் கரூரில் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ஆளும் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தங்கள் கட்சிக்கு சாதகமாக விலைகொடுத்து வாங்கி, தாங்கள் சார்ந்த கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும், சபாநாயகருக்கு எதிரக வாக்களிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியதும் தெரிய வந்தது. இதற்கு சம்மதிக்க வேண்டும் என மிரட்டல் விடுத்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

எனவே, இந்த விவகாரத்தில் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டியுள்ளது. பணம் கொடுப்பதாக சொன்னவர்கள், உடனிருந்தவர்கள், இடைத்தரகர்கள் யார்? என்பதை அடையாளம் காண வேண்டும். சட்டவிரோத பணபரிவர்த்தனை கண்டறியப்பட வேண்டும். குற்றமிழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான கைபேசி, கணிணி மற்றும் சிசிடிவி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பிற நபர்கள் யார்?, தலைமறைவாக உள்ளவக்கள் யார்? என்பது குறித்தும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்பதால், குறிப்பிட்ட 3 பேரை 5 நாட்கள் காவல் துறை விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று நீதிபதியிடம் கோரிக்கை விடுத்தார்.

விசாரணைக்கு செல்ல பயமாக உள்ளது

இதையடுத்து, காவல்துறை விசாரணைக்கு செல்ல சம்மதமா? என கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நீதிபதி கேட்டார். அதற்கு கைது செய்யப்பட்டவர்கள், "காவல்துறை விசாரணைக்கு செல்ல பயமாக உள்ளது. சோதனை என்ற பெயரில் வீட்டில் இருந்த பணத்தை காவலர்கள் எடுத்து சென்றுள்ளனர்.

வெள்ளை பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கியுள்ளனர். சாதகமாக செயல்பட வேண்டும் என காவலர்கள்
மிரட்டியுள்ளனர். அதனால் காவல்துறை விசாரணைக்கு செல்ல பயமாக உள்ளது. காவல்துறை விசாரணைக்கு அனுமதிக்க கூடாது" என தெரிவித்தனர்.

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காவல் துறை தன் கடமையை செய்யவில்லை

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர் இளங்கோவன், "குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஏற்கெனவே காவல்துறையால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டபோது வாக்குமூலமும் வாங்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் காவல்துறை விசாரணை செய்ய எதுவும் இல்லை.

அரசியல் காரணங்களுக்காக ஒருதலைபட்சமாக விசாரணை நடத்தப்படுகிறது. எம்.எல்.ஏ-விடம் பேசியதற்கான ஆடியோ ஆதாரங்கள் இல்லை. ஜூன் 26ம் தேதி தொடங்கி 3 நாட்களில் காவல்துறை விசாரணை நடத்தியுள்ளது.

அரசை கவிழ்க்க எங்கே சதி நடந்தது என தெரியவில்லை. காவல்துறை தொடர்ந்து அதையே குற்றச்சட்டாக முன் வைக்கிறது. ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என கைது செய்யப்பட்ட திருநாவுக்கரசு தெரிவிக்கவில்லை. எந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் காவல்துறை அவ்வாறு கூறுகிறது என தெரியவில்லை.

கைது செய்யப்பட்ட பின், அனைவரையும் மண்டபத்தில் தனியாக அடைத்து வைத்து ரகசியமாக வாக்குமூலம் வாங்கியுள்ளனர். அதை காவல்துறை மறைத்துள்ளது.

அடித்த 6 மாதத்திற்கு பிறகுதான் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முடியும். பிறகு எப்படி அரசை கவிழ்க்க முயன்றதாக கைது செய்ய முடியும்? அரசியல் காரணங்களுக்காக தான் கைது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எந்த தொடர்பும் இல்லாத முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். சம்மந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏவிடம் என்ன நடந்தது என காவல்துறை விசாரணை செய்யவில்லை. காவல்துறை தனது கடமையை செய்யவில்லை. அதையே நீதிமன்றமும் அனுமதிக்க போகிறதா? என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

ஆதாரங்களை திரட்ட வேண்டியுள்ளது

தொடர்ந்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆரம்பகட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து, மேலும் ஆதாரங்களை திரட்ட விசாரணை செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாகும். தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினால் தான் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும். கைது செய்யப்பட்டவர்களின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், இந்த விவகாரத்தில் பல பேர் தலைமறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

சபாநாயகருக்கு எதிராக தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் வாக்களித்தால் மக்களிடையே மாறுபட்ட கருத்து ஏற்படும். சொந்த கட்சி உறுப்பினர்களே சபாநாயகரை விரும்பவில்லை என பேச தொடங்கிவிடுவார்கள். அது கட்சியினர் மற்றும் மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும்" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கார்த்திகேயன், "ஆட்சியை கலைக்க முயற்சித்தார்கள் என கற்பனையாக குற்றச்சாட்டை முன் வைக்ககூடாது. அதற்கு எந்த ஆதரங்களும் இல்லை. அரசுக்கு எதிராக எம்.எல்.ஏ வாக்களித்தால், கட்சித்தாவல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஒருவேளை சபாநாயகருக்கு எதிராக வாக்களித்தால், சபாநாயகர் ஒரு எம்.எல்.ஏ-வாக தனது பணியை சட்மமன்றத்தில் தொடர்ந்து செய்வார்" என தெரிவித்த நீதிபதி தீர்ப்பை நாளைக்கு (ஜூலை 08) அறிவிப்பதாக ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

HORSE TRADING
VK MLA ILLAYARAJA
CHENNAI POLICE
தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம்
TVK MLA HORSE TRADING CASE

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