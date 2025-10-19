கொட்டாவி விட்ட இளைஞர் வாயை மூட முடியாமல் அவதி... மருத்துவரின் செயலால் நெகிழ்ச்சி!
ரயில் பயணத்தின்போது அலுப்பில் கொட்டாவி விட்ட இளைஞர் மீண்டும் வாயை மூட முடியாமல் தவித்த நிலையில், அவருக்கு மருத்துவர் விரைந்து சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்திய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 19, 2025 at 3:59 PM IST
கேரளா: கொட்டாவி விட்ட இளைஞர் மீண்டும் வாயை மூட முடியாமல் தவித்த நிலையில், அவருக்கு மருத்துவர் விரைந்து சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்திய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருமல், தும்பல், கொட்டாவி, விக்கல் உள்ளிட்டவை இயற்கையாக மனிதனுக்கு வருபவை. அதனை யாராலும் தடுக்க முடியாது என சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஒரு திரைப்படத்தில் கூறியிருப்பார். அத்தகைய கொட்டாவி ஒருவருக்கு தூக்கம் வரும்போதோ, அல்லது சோர்வாக இருக்கும்போதோ வருவது வழக்கம். ஏன் சிலருக்கு கொட்டாவியை பற்றி நினைத்தாலே, கொட்டாவி வந்துவிடும். பெரும்பாலனோர் கொட்டாவி விட்டவுடன் கைகளால் வாயை மூடிவார்கள். அப்படி வாயை மூட முயற்சிக்கும் போது வாய் திறந்தபடியே ஸ்டக்காகி (Stuck) நின்றுவிட்டால் என்ன செய்வது.
🏥 Quick medical aid at Palakkad Junction— Southern Railway (@GMSRailway) October 18, 2025
A 24-year-old passenger traveling on Train No. 22503 Kanniyakumari – Dibrugarh Vivek Express suffered a Jaw dislocation and received timely medical assistance from Dr. Jithin P.S., DMO/RH Palakkad. The passenger resumed the journey… pic.twitter.com/UY4zvSxwJH
இந்த சம்பவம் ரயிலில் பயணித்த இளைஞர் ஒருவருக்கு நடந்துள்ளது. கன்னியாகுமரி - திப்ருகார் விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் பயணம் செய்துள்ளார். நேற்று இரவு ரயில் சென்று கொண்டிருந்தபோது அவருக்கு அசதியில் கொட்டாவி வந்ததாக தெரிகிறது. கொட்டாவி விட்ட பிறகு அவரால் வாயை மூடமுடியாமல் தவித்துள்ளார். இதுபற்றி சக பயணிகளிடம் சைகை மொழியில் கஷ்டப்பட்டு புரிய வைத்துள்ளார். பின் அவர்கள் இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வேக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து ரயில் பாலக்காடு ரயில் நிலையத்தில் நிறுதப்பட்டது.
ரயிலில் இருந்து கீழ் இறக்கப்பட்ட இளைஞருக்கு பாலக்காடு மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மருத்துவர் ஜிதின் பி.எஸ் சிகிச்சை அளித்தார். இதுகுறித்து பேசிய மருத்துவர் “இளைஞருக்கு தாடை இடப்பெயர்வு (temporomandibular joint location disorder) ஏற்பட்டது. இதனால் அதிக வலி ஏற்படுவதுடன் வாய் மூடுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதிகமாக கொட்டாவி விடுவது அல்லது விபத்து ஏற்பட்டால் இது போன்ற சிக்கல் ஏற்படலாம். மருத்துவரிடம் உரிய சிகிச்சை பெற்றால் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப முடியும். ஒரு சில தீவிரமான நேரங்களில் மட்டுமே இதற்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும்” என்றார்.
சிகிச்சைக்கு பிறகு இளைஞரால் வாயை இயல்பாக மூடி திறக்க முடிந்தது. பின், அதே ரயிலில் இளைஞர் பயணம் செய்து தனது ஊருக்கு திரும்பினார். இளைஞர் தீபாவளி பண்டிகைக்காக சொந்த ஊருக்கு திரும்பியபோது எதார்த்தமாக வந்த கொட்டாவியினால் அவதியடைந்த நிலையில், அவருக்கு மருத்துவர் சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்திய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வேவும் அதன் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.