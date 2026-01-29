மனித உரிமைகள் ஆணைய அலுவலகத்தில் திடீரென தீக்குளித்த நபர்
Published : January 29, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: மாநில மனித உரிமைகள் ஆணைய அலுவலகத்தில் ஒருவர் தீக்குளித்து படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆல்பர்ட் (30). மாற்றுத்திறனாளியான இவர் சென்னை வேளச்சேரி வெங்கடேஸ்வரா நகர் 2வது மெயின் ரோட்டில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் இன்று காலை 9 மணி அளவில், ஆல்பர்ட் சென்னை அபிராமிபுரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கு புகார் மனு ஒன்றை அளிக்க வந்துள்ளார்.
அதன் பின்னர் காலை சுமார் 11 மணியளவில், ஆல்பர்ட் அலுவலகத்திற்கு வெளியே வந்து தான் மறைத்து வைத்திருந்த பெட்ரோலை உடலில் ஊற்றி தனக்கு தானே தீ வைத்துக் கொண்டுள்ளார். இதனை கண்ட மனித உரிமை ஆணைய அலுவலக ஊழியர்கள், காவலர்கள் அதிர்ச்சடைந்து, உடனடியாக அங்கு இருந்த தீயணைப்பான் மூலம் தீயை அணைத்து, அவரை மீட்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு ஆல்பர்ட்டிற்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இது குறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், ஆல்பர்ட் மீது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆதி குருலட்சுமி (40) என்பவர், விருதுநகர் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில், 18.09.2025 அன்று தான் ஆல்பர்ட்டுடன் வர்த்தக முதலீடு செய்வதற்கு ரூபாய் 1 லட்சத்து 75 ஆயிரம் அளித்ததாகவும், அதனைத் திருப்பித் தராததால் அவர் மீது புகார் அளித்துள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும் இது தொடர்பாக விருதுநகர் சைபர் கிரைம் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், ஆல்பர்ட் 27.01.2026 அன்று பணத்தை திருப்பி வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளார். ஆனால், குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் அவர் பணத்தை திருப்பி வழங்கவில்லை என்றும் தெரியவந்துள்ளது.
இதனையடுத்து இன்று மாநில மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு புகார் அளிக்க வந்த ஆல்பர்ட், தனக்குத் தானே தீயிட்டுக் கொளுத்திக் கொண்ட சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து அபிராமிபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது குறித்து அபிராமிபுரம் போலீசார் விசாரணையில், ஆல்பர்ட் விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆதிகுருலட்சுமியிடம் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி தராததால், அவரை விருதுநகர் சைபர் கிரைம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணைக்கு அழைத்துள்ளனர்.
இதனால் விருதுநகர் சைபர் கிரைம் போலீசார், தன்னை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குவதாக கூறி மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க வந்த ஆல்பர்ட் தனக்கு தானே பெட்ரோலை ஊற்றிக் கொண்டு தீ வைத்துக் கொண்டார். தற்போது 60% தீக்காயத்துடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார் என தெரிவித்தனர்.