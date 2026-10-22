ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியரின் கார் மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றவர் உயிரிழப்பு
கோபிசெட்டிபாளையத்தை அடுத்த வெள்ளாளபாளையம் பிரிவு அருகே, கார் சென்ற போது, இருசக்கர வாகனத்தில் சாலையை கடக்க முயன்றவர் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
Published : October 22, 2026 at 4:30 PM IST
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே மாவட்ட ஆட்சியரின் கார் மோதிய விபத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர் உயிரிழந்தார்.
தமிழக அரசின் 'உங்களைத் தேடி, உங்கள் ஊரில்' திட்டத்தின் கீழ், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி, சத்தியமங்கலம் பகுதியில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டார். அங்கு பல்வேறு அரசுத் திட்டப் பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டார். இந்த முகாம் மற்றும் ஆய்வுகளை முடித்துக் கொண்டு, மாவட்ட ஆட்சியர், சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து கோபிசெட்டிபாளையம் வழியாக ஈரோடு நோக்கி காரில் வந்து கொண்டிருந்தார்.
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கோபிசெட்டிபாளையத்தை அடுத்த வெள்ளாளபாளையம் பிரிவு அருகே, கார் வந்த போது, இருசக்கர வாகனத்தில் சாலையை கடக்க முயன்றவர் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த பயங்கர மோதலில், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர் தூக்கி வீசப்பட்டு நிலைதடுமாறி சாலையில் விழுந்ததில் தலையிலும் உடலிலும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
விபத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அங்கிருந்த பொதுமக்களும், பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீசாரும் உடனடியாக காயமடைந்தவரை மீட்டு, சிகிச்சைக்காக கோபிசெட்டிபாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்த போதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து, தகவல் அறிந்து வந்த காவல் துறையினர், விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், விபத்தில் இறந்தவர், ஈரோடு மாவட்டம், வெள்ளாங்கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகம் (50) என்பது தெரியவந்தது. இவர், கோபிசெட்டிபாளையம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு தனது ஓட்டுநர் உரிமத்தை புதுப்பிப்பதற்காக சென்றுள்ளார். அங்கு பணிகளை முடித்து விட்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். வெள்ளாளபாளையம் பிரிவு அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சாலையை கடக்க முயன்ற போது தான், மாவட்ட ஆட்சியரின் கார் மோதி விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.
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அரசு முகாமில் பங்கேற்று விட்டுத் திரும்பிய மாவட்ட ஆட்சியரின் கார் மோதி, இருசக்கர வாகனத்தில் சாலையை கடக்க முயன்றவர் உயிரிழந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.