ETV Bharat / state

காதணி விழாவில் தகராறு; வேனில் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்த நபர் வெட்டிக் கொலை

குடும்பத்தினருடன் வேனில் தூத்துக்குடிக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த நபரை வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய 2 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

எட்டயபுரம் காவல் நிலையம்
எட்டயபுரம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 23, 2026 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: காதணி விழாவில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக மதுபோதையில் இருந்த நபர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோரம்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஊர் காலன். இவரது மகன் பெரியநாயகம் (33), நேற்று தனது உறவினரான கவர்ணகிரியைச் சேர்ந்த செந்தூர்க்கனி என்பவரது இல்ல காதணி விழா நிகழ்ச்சிக்காக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள இருக்கன்குடிக்கு சென்றுள்ளார். குடும்பத்தாருடன் வேனில் அங்கு சென்றபோது பெரியநாயகம் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் இருக்கன்குடி சென்றடைந்தபோது, அவர் வேனில் இருந்து இறங்க முடியாத அளவு தள்ளாடும் சூழலில் இருந்ததால், உறவினர்கள் அவருக்கென ஒரு தட்டில் உணவு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இதனைப் பார்த்த அவரது உறவினர்கள் முனியசாமி என்பவர் உட்பட சிலர், "நாங்கள் மட்டும் காத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவருக்கு மட்டும் என்ன தனியாக சாப்பாடு கொடுப்பதா?" எனக்கூறி காதணி விழா நிகழ்ச்சியில் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது இருதரப்புக்கும் அங்கு வைத்து கைகலப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் நிகழ்ச்சியை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு அனைவரும் ஊருக்கு புறப்பட்டுள்ளனர். அப்போது, ஊருக்கு திரும்பும் வழியில் எட்டயபுரம் அருகே உள்ள கீழ ஈராலில் உள்ள டீக்கடை ஒன்றில் அனைவரும் டீ குடிப்பதற்காக வேனை நிறுத்தியுள்ளனர். அப்போது நிகழ்ச்சியில் பிரச்சனையில் ஈடுபட்ட முனியசாமி மற்றும் அவரது உறவினர் ஒருவர் ஆகிய இருவரும், மதுபோதையில் வாகனத்தில் இருந்த பெரியநாயகத்தை அரிவாளால் வெட்டிப் படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: தாயின் கண்முன்னே குழந்தை கடத்தல்; சென்னை தம்பதியை சுற்றி வளைத்த போலீஸ் - பின்னணி என்ன?

இதுபற்றி தகவல் அறிந்த எட்டயபுரம் காவல் நிலைய போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று படுகொலை செய்யப்பட்ட பெரியநாயகத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து கொலை செய்த இருவரையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

காதணி விழா நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக தான் பெரியநாயகம் கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதும் முன்விரோதம் உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

THOOTHUKUDI CRIME
மதுபோதையில் இருந்த நபர் கொலை
காதணி விழாவில் தகராறு
தூத்துக்குடி கொலை
THOOTHUKUDI MURDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.