ETV Bharat / state

சென்னையில் வாட்ஸ்அப் மூலம் 4.15 கோடி மோசடி: உத்தரப் பிரதேச நபரை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்!

டிஜிட்டல் அரஸ்ட் எனக்கூறி மோசடி செய்த உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த நபரை கைது செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், அவரிடமிருந்து இரண்டு கைபேசிகள் மற்றும் போலி ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வாட்ஸ்அப் மூலம் குற்றவியல் துறை அதிகாரி எனக்கூறி 4.15 கோடி மோசடியில் ஈடுபட்ட நபரை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார் உத்தரப் பிரதேசத்தில் கைது சென்றனர்

மயிலாப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீவத்ஸன் (73) இவருக்கு கடந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி வாட்ஸ்அப் மூலம் அழைப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. அதில் பேசிய நபர் ஒருவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை குற்றவியல் துறை அதிகாரி என தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், நீங்கள் பயன்படுத்தும் சிம் கார்டு சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்துவதாகவும், அமலாக்கத் துறை, சிபிஐ, இன்டர்போல், மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்ட அறிக்கை போன்ற ஆவணங்களை காட்டி உங்களை கைது செய்யப் போவதாக மிரட்டி உள்ளார்.

மேலும் உங்களது வங்கிக் கணக்குகளை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா விதிமுறைப்படி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி, பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை அனுப்புமாறும், அவை திருப்பி உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் என்றும், அனைத்தும் சரியாக இருந்தால் உங்களை கைது செய்யமாட்டோம் எனவும் அந்த நபர் கூறியுள்ளார்.

இதனை நம்பிய ஶ்ரீவத்ஸன், கடந்த 25.09.2025 முதல் 05.10.2025ஆம் தேதி வரை, அவரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மொத்தம் 4.15 கோடி ரூபாயை பரிமாற்றம் செய்துள்ளார். இதனையடுத்து இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசிய அதிகாரியை மீண்டும் தொடர்பு கொண்டபோது செல்ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் என வந்துள்ளது. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த ஶ்ரீவத்ஸன், இதுகுறித்துச் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட மனிஷ்குமார்
கைது செய்யப்பட்ட மனிஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்புகாரின் அடிப்படையில் மத்தியக் குற்ற ப்பிரிவின் கணினிசார் குற்றப்பிரிவில் 13 ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனையடுத்து மத்திய குற்றப் பிரிவு தனிப்படை அமைத்து, மோசடி செய்த நபரின் செல்ஃபோன் எண்ணை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு செய்து விசாரணை நடத்தியதில், அந்த எண் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மனிஷ்குமார் (23) என்பவர் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.

அதனடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல் நிலைய டெல்டா-2 அணியின் சிறப்புக் குழு ஒன்று உத்தரப் பிரதேசம், ஜான்சிக்கு விரைந்தது. அங்கு உள்ளூர் காவல் துறையின் உதவியுடன் நேற்று முன்தினம் மனிஷ்குமாரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 2 மொபைல்போன்கள், ஆதார் அட்டை, ஏடிஎம் அட்டைகள் மற்றும் மோசடி நிதிக்கு பயன்படுத்திய பல வங்கி பாஸ்புக் உட்பட பல ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

இதனையடுத்து மனிஷ்குமாரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் அரசு அதிகாரிகளைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து பல நபர்களை ஏமாற்றியதும், மேலும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் போலியான ஆன்லைன் வேலைவாய்ப்பு தளங்கள் உள்ளிட்டவைகளை பயன்படுத்தி இதேபோன்ற மோசடிகள் செய்ததும் தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட மணிஷ்குமார் உத்தரப் பிரதேசம், ஜான்சியில் உள்ள தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அங்கு ட்ரான்சிட் வாரண்ட் பெற்று சென்னைக்குக் அழைத்து வரப்பட்டு, சைதாப்பேட்டை 11வது மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இதையும் படிங்க: அரசுப் பணி நியமனத்தில் முறைகேடு எப்படி நடந்தது? - அமைச்சர் மறுத்த நிலையில் ஆதாரங்களுடன் ED விளக்கம்!

இதுகுறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அருண், பொதுமக்கள் "Digital Arrest" போன்ற மோசடிகளுக்கு எதிராக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். அரசு அல்லது சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் என கூறிக்கொண்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்களிடம் இருந்து வரும் அழைப்புகள் அல்லது செய்திகளுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதுபோன்ற சந்தேகத்திற்கிடமான சம்பவங்கள் குறித்து உடனடியாக www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதளத்தில் புகார் அளிக்குமாறும், அல்லது உடனடி உதவிக்கு 1930 என்ற எண்ணை அழைக்குமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

TAGGED:

CHENNAI MONEY SCAM
CHENNAI DIGITAL ARREST CASE
WHATSAPP SCAM
பண மோசடி
WHATSAPP MONEY SCAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.