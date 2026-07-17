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போலி நகைகளை விற்பனை செய்த நபர் ஆம்பூர் போலீசில் சிக்கினார்

தங்க நகையை உருக்குவதற்காக கட் செய்தபோது அவை போலி நகைகள் என்பதைக் கண்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையம்
ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 6:38 PM IST

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திருப்பத்தூர்: தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட போலி நகைகளை விற்பனை செய்தவரை ஆம்பூர் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் தங்கநகைகளை, இன்றைய சந்தை விலைக்கு வாங்கிக் கொள்வதாகவும், தங்க நகைகளை அடகு வைத்திருந்தாலும், அதனை மீட்டு வாங்கிக் கொள்வதாகவும், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் விளம்பரம் செய்துள்ளார்.

இந்த விளம்பரத்தைப் பார்த்த வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த கிருபானந்தன், கிருஷ்ணமூர்த்தியை தொலைபேசி மூலம் தொடர்புக் கொண்டு பேசியுள்ளார். அப்போது, திருப்பத்தூர் மாவட்டம். ஆம்பூரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் தங்க நகையை அடகு வைத்துள்ளதாகவும், அதனை மீட்டு கொடுக்கின்றேன் எனவும் கிருபானந்தன் கூறியுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட கிருபானந்தன்
கைது செய்யப்பட்ட கிருபானந்தன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரது வாக்குறுதியை நம்பிய கிருஷ்ணமூர்த்தி, கடந்த ஜூலை 14- ஆம் தேதி ஆம்பூருக்கு வந்துள்ளார். பின்னர் கிருபானந்தனிடம் ரூபாய் 4.15 லட்சத்தைக் கொடுத்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, ஆம்பூரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 33.40 கிராம் தங்க நகையை கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் கிருபானந்தன் வழங்கினார். இதையடுத்து, கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

அதன் பிறகு ஜூலை 15- ஆம் தேதி தங்க நகையை உருக்குவதற்காக கிருஷ்ணமூர்த்தி கட் செய்தபோது, அது தங்க முலாம் பூசப்பட்ட போலியான நகை என்பது தெரிய வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், போலி நகைகளை விற்பனை செய்த கிருபானந்தனை கைது செய்தனர்.

அவர் மீது மோசடி உள்பட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிறையில் அடைத்தனர்.

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TAGGED:

போலி நகைகள் விற்பனை
ஆம்பூர் காவல்துறையினர்
FAKE JEWELLERY
COURT ORDER
AMBUR POLICE INVESTIGATION

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