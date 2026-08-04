ETV Bharat / state

கள் இறக்க அனுமதி; நெல் விவசாயிகளுக்கு நிதியுதவி - வேளாண் பட்ஜெட்டில் விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

கேரளாவில் நெல் விவசாயிகளுக்கு நெற்பயிர் நடவின்போது அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்படுகிறது என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: தவெக அரசின் பட்ஜெட்டில் கள் இறக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் பொது பட்ஜெட் நாளை (ஆகஸ்ட் 5) தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. மறுநாள் வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

பட்ஜெட் தயாரிப்புக்காக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நாள்தோறும் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. இந்த பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கான நலத்திட்டங்கள், மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகள், ​வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை திட்டங்கள், ​மாநிலத்தின் நிதிச்சுமையைக் குறைத்து வெளிப்படைத்தன்மையான நிர்வாகத்தை உருவாக்குவதற்கான பொருளாதார திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி, இந்த பட்ஜெட்டில் விவசாயத்திற்கான பல்வேறு சலுகைகள் வழங்க வேண்டும் என விவசாய சங்கத்தினர் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்டம், ஆனைமலையில் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் என்ற விவசாயி கூறுகையில், "தமிழக அரசின் புதிய பட்ஜெட்டில், பொள்ளாச்சி பகுதியில் உள்ள தென்னை விவசாயிகளைக் கருத்தில் கொண்டு கள் இறக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும்.

கடந்த 60 ஆண்டு காலமாக கள் இறக்க அனுமதி வேண்டி போராடி வருகிறோம். இரண்டு திராவிட அரசுகளும் இதனை நிறைவேற்றாத நிலையில் தற்போது புதிதாக வந்துள்ள தவெக ஆட்சியில் கள் இறக்க விவசாயிகளுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும். கேரளாவில் கள் இறக்க அனுமதி கொடுத்துள்ளதால் விவசாயிகள் பலனடைந்துள்ளனர். அதேபோல் இங்கும் கள் இறக்க அனுமதி தர வேண்டும். அவ்வாறு அனுமதி தராவிட்டால் இங்கு உள்ள நிலங்களை விற்று விட்டு கேரளாவிற்கு செல்ல வேண்டிய நிலை விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும். அடுத்த கட்டமாக ஆணி செருப்பு அணிந்து கொண்டு முதல்வரை சந்திக்க இருக்கிறோம்" என்றார்.

இதேபோல், தென் இந்திய நதிகள் இணைப்பு சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் பட்டீஸ்வரன் கூறுகையில், "ஆனைமலை பகுதியில் 20 லட்சம் ஏக்கரில் விவசாயம் செய்து வந்த நிலையில் தற்போது தென்னை பயிரிடப்பட்டுள்ளது. தென்னை பயிர்களும் கேரளா வாடல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாடல் நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. தென்னை மரங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதனை தடுக்க முந்தைய அரசுகள் நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை.

ஆனைமலை இருபோக நன்செய் விவசாயம் செய்யும் பகுதியாக இருந்தது. இங்கு மொத்தமுள்ள 6,500 ஏக்கரில் 4,000 ஏக்கருக்கு மேல் மாற்றுப் பயிருக்கு சென்றுவிட்டனர். இந்தப் பகுதியில் நெல் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. நெல் விவசாயிகளை அரசு கண்டு கொள்வதில்லை. டெல்டா மாவட்டங்களையும் அரசு கண்டு கொள்ளவில்லை.

கேரளாவில் நெல் விவசாயிகளுக்கு நெற்பயிர் நடவின்போது அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்படுகிறது. இதேபோல், தமிழகத்திலும் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

திமுக ஆட்சியில் வேளாண் பட்ஜெட் அறிவிக்கப்பட்டு திட்டங்களுக்கு நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால், விவசாயிகளுக்கு பணம் வந்து சேரவில்லை. பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு ஒதுக்கும் பணத்தை நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

கோவை திருப்பூர் மாவட்ட கூலி நெசவு விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பூபதி கூறுகையில், "விசைத்தறிக் கூடங்களுக்கு சோலார் பேனல் பொருத்துவதற்கு மானியம் வழங்க வேண்டும். தேர்தலில் அறிவித்தது போல் தறிக்கூடங்களுக்கு 500 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMILNADU BUDGET
TAMILNADU AGRI BUDGET
FARMERS EXPECTATIONS
COIMBATORE FARMERS
FARMERS EXPECTATIONS IN BUDGET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.