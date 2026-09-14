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விநாயகர் சதுர்த்தி: சென்னையில் 1,562 சிலைகள் வைத்து வழிபட அனுமதி; 16,500 போலீசார் பாதுகாப்பு

பொது இடங்களில் உரிய அனுமதியுடன் வைக்கப்படும் விநாயகர் சிலைகளுக்கு காவல்துறை விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 7:19 AM IST

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சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி சென்னை பெருநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1,562 விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்த காவல்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா இன்று நாடு முழுவதும் உள்ள இந்துக்களால் விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு சென்னை பெருநகரில் பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் சார்பில் விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிலைகள் வைப்பது, வழிபாடு நடத்துவது, பின்னர் ஊர்வலமாக எடுத்துச்சென்று நீர்நிலைகளில் கரைப்பது தொடர்பாக சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தலைமையில் பல்வேறு இந்து அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ஏற்கெனவே கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

இதில் உயர்நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்கள், தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அறிவுறுத்தல்கள், தீயணைப்புத் துறை மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆகிய துறைகளின் தடையில்லா சான்றிதழ் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனடிப்படையில், சென்னை பெருநகர காவல் எல்லைக்குள் மொத்தம் 1,562 விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 16,500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இது குறித்துச் சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில்,

விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டு தொடர்ந்து கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர காவல் ரோந்து வாகனங்கள் மூலம் அவ்வப்போது ரோந்து சென்று கண்காணிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து இடங்களிலும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தவும், தலா 2 தன்னார்வலர்களை பாதுகாவலர்களாக நியமிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விழா காலத்தில் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் ஏற்படாத வகையில் போலீசார் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த உள்ளனர்.

மேலும் பொதுமக்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை அமைதியான முறையில் கொண்டாடுமாறு காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. பொது இடங்களில் உரிய அனுமதியுடன் வைக்கப்படும் விநாயகர் சிலைகளுக்கு, காவல்துறை விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

வழிபாடு முடிந்த பின்னர், காவல்துறையால் அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் மட்டுமே விநாயகர் சிலைகளை ஊர்வலமாக எடுத்துச்செல்ல வேண்டும். அதன்படி, வருகிற 19 மற்றும் 20 ஆகிய இரு நாட்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடங்கள் வழியாக ஊர்வலம் நடத்தி, காவல்துறையால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நீர்நிலைகளில் மட்டுமே விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க வேண்டும்.

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உரிய அனுமதி பெறாமல் பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து வழிபாடு நடத்த அனுமதி இல்லை. மேலும், காவல்துறை விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறுபவர்கள் மீதும், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்கள் மீதும் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.

TAGGED:

CHATURTHI CELEBRATION IN CHENNAI
VINAYAGAR IDOL WORSHIP
விநாயகர் சதுர்த்தி
சென்னை விநாயகர் சிலை அனுமதி
VINAYAGAR CHATURTHI

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