காமராஜர் பிறந்த நாள் மாரத்தான் - காங்கிரஸ் மனு மீது சென்னை காவல் துறைக்கு முக்கிய உத்தரவு
செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி, தீவுத் திடலில் தொடங்கி விவேகானந்தர் இல்லம் வரை மாரத்தான் போட்டி நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சித் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : September 3, 2026 at 8:04 PM IST
சென்னை: காமராஜரின் 124-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி சென்னை தீவுத்திடலில் இருந்து விவேகானந்தர் இல்லம் வரை மாரத்தான் போட்டி நடத்த காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு அனுமதி வழங்கும்படி பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின் 124-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மாரத்தான் போட்டி நடத்த காவல் துறை அனுமதி மறுத்தது. இதையடுத்து, காவல் துறை அனுமதி வழங்க உத்தரவிடக் கோரி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மனித உரிமைப் பிரிவு தென் சென்னை மாவட்டத் தலைவர் எஸ். செல்வக்குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில், செப்டம்பர் 12, 19 மற்றும் 26-ஆம் தேதிகளில், தீவுத்திடல் அல்லது ஆல்காட் மெமோரியல் பள்ளியில் இருந்து மாரத்தான் போட்டிகளை நடத்த அனுமதி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி, தீவுத் திடலில் தொடங்கி விவேகானந்தர் இல்லம் வரை மாரத்தான் போட்டி நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சித் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி, தீவுத்திடல்-விவேகானந்தர் இல்லம் வரையிலான வழித்தடத்தில் காலை 5 மணி முதல் 8 மணிக்குள் மாரத்தான் போட்டி நடத்த அனுமதி வழங்கும்படி காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.