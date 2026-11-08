பெரியார் நூலக முறைகேட்டில் யாரும் தப்ப முடியாது - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
தீபாவளி நாளில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்கு 16,079 அழைப்புகள் வந்துள்ளன என்றும், தீக்காயம் காரணமாக 110 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : November 8, 2026 at 6:28 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் முறைகேடு செய்த யாரும் தப்ப முடியாது; முழுமையான விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவப் பயனாளிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி தீபாவளியை கொண்டாடினார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் அருண் ராஜ் , உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்குத் தனது தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு கொண்டாடப்படும் முதல் தீபாவளி இது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பண்டிகை நாளிலும் விடுப்பு எடுக்காமல் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவமனை ஊழியர்கள், காவல் துறையினர், தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் மின்சாரத் துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறை ஊழியர்களுக்கும் தனது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார்.
கடலூர் மாவட்டத்தில் பட்டாசுக் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், கடை உரிமையாளரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் பட்டாசு வாங்க வந்தவர்கள் என மொத்தம் 7 பேர் தீக்காயமடைந்தனர். அவர்களுக்கு விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் விரைவில் குணமடைய இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "தீபாவளி தினத்தில் தீக்காயங்கள் உள்ளிட்ட விபத்துகளில் சிக்குவோருக்கு உடனடியாகச் சிகிச்சை அளிப்பதற்குத் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நேற்று காலை 7 மணி முதல் இன்று காலை 7 மணி வரை 108 அவசர ஊர்தி சேவைக்கு மொத்தம் 16,079 அழைப்புகள் வந்துள்ளன. அவற்றில் விபத்துகள் தொடர்பாக 2,775 அழைப்புகளும், தீக்காயங்கள் தொடர்பாக 98 அழைப்புகளும், சிறு காயங்கள் தொடர்பாக 396 அழைப்புகளும் வந்துள்ளன.
தமிழகம் முழுவதும் 1,283 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தீக்காயங்கள் காரணமாக 110 பேரும், விபத்துகள் காரணமாக 956 பேரும் உள்நோயாளிகளாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 80-ஐ எட்டியுள்ள நிலையில், மண்டல அளவில் நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக நான்கு மண்டல மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர்களை நியமிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக அனைத்து மருத்துவச் சங்கங்களுடனும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கான கோப்புகள் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளன. விரைவில் இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வரும். குழந்தைகள் பெரியவர்களின் மேற்பார்வையில் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். கைகளில் வைத்துப் பட்டாசு வெடிப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது" என்று தெரிவித்தார்.
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பெரியார் நூலக புத்தகக் கொள்முதல் தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் அருண் ராஜ், "இந்த விவகாரத்தில் நேர்மையான, நியாயமான விசாரணை நடத்தப்படும். தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
முறைகேடு நடைபெற்றதை ஒப்புக்கொள்ளாமல், திமுக தரப்பினர் முழுப் பூசணிக்காயைச் சோற்றில் மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள். பெரியார் பெயரிலும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து முழுமையாக விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இது பார்ட்டி ஃபண்ட் அல்ல; ஃபேமிலி ஃபண்ட். குடும்ப நிதியைச் சேகரிப்பதற்காகவே திமுக செயல்பட்டது.
பெரியார் நூலகத்தில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து ஆதாரங்களுடன் புகார்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவுக்கு ஆதரவாகப் பேசி வருகிறார்" என்று தெரிவித்தார்.