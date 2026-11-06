‘கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி புத்தகங்கள்; தி.மு.க ஆட்சியில் ஊழல்’ - பகிரங்கமாக அறிவித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
பெரியார் பெயர் வைத்த நூலகத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பது வெட்கக்கேடானது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 2:27 PM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலக புத்தக கொள்முதலில் தி.மு.க ஆட்சியில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில், இன்று (நவ.6) 1,276 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ. 117.07 கோடி மதிப்பிலான வங்கி நிதி இணைப்பு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
தி.மு.க ஆட்சியில் ஊழல்
இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ராஜமோகன் மேடையில் பேசியதாவது, “பெரியார் அறிவுலகத்திற்காக வாங்கப்பட்ட நூல்களில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அங்கு வாங்கப்பட்ட புத்தகங்களில் இடம்பெற்றுள்ள பன்னாட்டுத் தர புத்தக அடையாள எண்கள் போலியானவை எனத் தெரியவந்துள்ளது.
பெரியார் பெயர் வைத்த நூலகத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பது வெட்கக்கேடானது. இதுகுறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தி.மு.க ஆட்சியில் திரும்பிய திசை எல்லாம் ஊழல். அறிவுலகம் தி.மு.க-வினரின் சொந்தப் பணத்தில் கட்டப்பட்டது அல்ல; அது மக்களின் வரிப்பணத்தில் கட்டப்பட்டது” எனத் தெரிவித்தார்.
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அதனைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “பெரியார் நூலகத்தில் சம்பந்தம் சம்பந்தமில்லாத புத்தகங்கள், சரியான வரன்முறைகளை பின்பற்றாமல் புத்தகங்களை விலை கொடுத்து வாங்கி இருப்பதில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சுட்டிக்காட்டி இருந்தார். உடனே இது குறித்து துரிதமாக விசாரிக்கப்பட்டதில் கடந்த தி.மு.க ஆட்சியில் இந்த ஊழல் நடந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
முறையான விசாரணை நடத்தப்படும்
இந்த ஊழல் குறித்து முறைப்படி விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளது. பெரியார் பெயரில் இப்படி ஒரு ஊழல் செய்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழ்நாட்டில் நிறைய நூலகங்களை கட்டியது நாங்கள்தான் என திமுகவினர் பெருமை கொள்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஊழல் செய்ததும் திமுகவினர்தான் என்பதை இந்த சம்பவம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
யார் அதிக நூலகங்களை கட்டினார்கள் என்பது முக்கியமல்ல, யார் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் என்பது தான் முக்கியம். தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மக்களின் வரிப் பணத்தை வைத்து இதில் மிகப்பெரிய மோசடி நடந்து இருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் முறைப்படி விசாரணை நடைபெற்று தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டரீதியாக அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அதே போன்று, வரும் நாட்களில் திறக்கப்படவுள்ள நூலகங்களில் இதுபோன்ற மோசடி நடைபெற்றுள்ளதா என ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து, த.வெ.க ஆட்சி ஓபன் ஜெயில் போன்று இருக்கிறது என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “அரசியலுக்காக எதையாவது ஒன்றை அவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். அவர் மூத்த அரசியல்வாதி. அவர் மேடைப் பேச்சாளர்கள் போன்று பேசுவதை பார்க்கவே மிகவும் அனுதாபமாக இருக்கிறது” என்று விமர்சித்தார்.