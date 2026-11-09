பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் புகார்: உயர்நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்க கோரிக்கை
நூல்களை பரிந்துரை செய்தவர்கள், தேர்வு செய்தவர்கள், தொகை விடுவித்தவர்கள் பற்றிய விவரங்களை பொதுவெளியில் வெளியிடுவதுடன் அவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எழுத்தாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
Published : November 9, 2026 at 3:48 PM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக எழுந்த புகார் குறித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் நேரடி கண்காணிப்பில் ஒரு தன்னிச்சையான விசாரணை ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்று தமிழகத்தை சேர்ந்த முன்னணி எழுத்தாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
கோவையில் 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற பிரம்மாண்ட நூலகம் அண்மையில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலகத்திற்காக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இந்த நிலையில் இந்த முறைகேடு புகார்கள் திராவிட சித்தாந்தத்திற்கும், நூலகத் துறைக்கும் களங்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி, தமிழகத்தின் முன்னணி எழுத்தாளர்கள், தமிழறிஞர்கள் மற்றும் சமூக இயக்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு கூட்டறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.
கூட்டறிக்கையில் கையெழுத்திட்ட பிரபலங்கள்
இந்த கூட்டறிக்கையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன், மூத்த எழுத்தாளர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர் எஸ்.வி.ராஜதுரை, ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியும், எழுத்தாளர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளருமான ஆர்.பாலகிருஷ்ணன், சென்னைப் பல்கலைக்கழக ஓய்வு பெற்ற துணைவேந்தர் எல். ஜவஹர் நேசன், சென்னை பல்கலை. முன்னாள் தமிழ்த்துறைத் தலைவரும் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளருமான வெ. அரசு, நக்கீரன் கோபால், தமுஎசக பொதுச் செயலாளர் ஆதவன் தீட்சண்யா உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் எழுத்தாளர்களும் பதிப்பாளர்களும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.
இந்த கூட்டறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சமீபத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ள கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் உண்மைத்தன்மையும், அறிவுப்பெறுமதியும் இல்லாத போலியான பல நூல்கள் இடம் பெற்றிருப்பதற்கு எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள், வாசகர்களாகிய நாங்கள் கண்டனத்தையும் எதிர்ப்பையும் இந்த கூட்டறிக்கையின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறோம்.
கோவை பெரியார் அறிவுலகம் உள்ளிட்ட சிறப்பு நூலகங்களுக்கும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆறு மாவட்டங்களின் மையநூலகங்களுக்கும் நூல்கள் மற்றும் மின்நூல்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான அரசாணை 2025 நவம்பர் 5 அன்று வெளியிடப்பட்டு, நூல்களும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.
பல்வேறு கட்ட சீரான பரிசீலனைகளின் நிறைவிலேயே நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக நாம் நம்பியிருந்த நிலையில், எழுத்தாளர் பாலசுப்ரமணியன் பொன்ராஜ் 2026 அக்டோபர் 17 அன்றும், ஓவியர் சுந்தரன் முருகேசன் 2026 அக்டோபர் 24 அன்றும் முகநூலில் எழுதிய பதிவுகளும், எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் இணைய இதழொன்றில் 2026 நவம்பர் 6 அன்று எழுதிய கட்டுரையும் கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் இடம் பெற்றுள்ள நூல்களில் ஒருபகுதி போலியானவை என்கிற தகவலை வெளிக் கொண்டு வந்துள்ளன.
இதன்படி, 'அகல் விளக்கு' என்கிற பதிப்பகத்திடமிருந்தும் அந்தப் பதிப்பகத்தின் முகவரியிலேயே இயங்குகின்ற பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன் என்கிற மற்றொரு பதிப்பகத்திடமிருந்தும் கொள்முதல் செய்யப்படுள்ள 1800 முதல் 2000 நூல்கள் போலியானவை என்று முதற்கட்டமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு பதிப்பகங்களும் இணையவெளியில் கொட்டிக் கிடக்கும் பல்துறை சார்ந்த தரவுகளைத் திரட்டி அவற்றை போலியான எழுத்தாளர்களின் பெயரில் தப்பும் தவறுமாக வெளியிட்டுள்ளன. மட்டுமன்றி போலியான இந்நூல்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விலையோ பொதுவாக இதேயளவு நூல்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதை விடவும் பன்மடங்கு அதிகம்.
போலியான எழுத்தாளர்களை களமிறக்கியுள்ள இந்த முறைகேட்டினால் மெய்யான எழுத்தாளர்களின் ஆய்வாளர்களின் நூல்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இது, அவர்களது பங்களிப்புகளை இருட்டடிப்புச் செய்து பொதுவெளியிலிருந்து அவர்களை அகற்றுவதற்கொப்பானதொரு தீங்குமாகும். உண்மையினை கற்றுணர்வதற்கு வாசகர்களுக்கும் போட்டித் தேர்வர்களுக்கும் வருங்கால தலைமுறையினருக்கும் உள்ள உரிமை, இந்தப் போலியான நூல்களில் மலிந்துள்ள பிழையான தகவல்கள் மூலம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. போலியான ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் வாங்கப்பட்டதன் மூலம் பதிப்புத்துறையில் அர்ப்பணிப்புடன் இயங்கி வரும் ஊழியர்களும் பதிப்பகங்களும் வஞ்சிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதன் தொடர்ச்சியில், மாநிலத்தின் வேறுபல நூலகங்களிலும் இந்தப் பதிப்பகங்களின் போலி நூல்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும், இதேபோல வேறுபல பதிப்பகங்களும் இருப்பதாகவும், ஆங்கில நூல்களின் உண்மைத்தன்மையும் சந்தேகத்திற்குரியவையே என்றும் தகவல்கள் வருகின்றன.
இந்நிலையில் அறிவுச்சேகரமான நூலகங்களைப் பாதுகாக்கவும், நூலகங்களுக்குள் அதற்கு இசைவான நூல்கள் மட்டுமே இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு பொது நூலக இயக்ககமும் தமிழ்நாடு அரசும் முன்வரவேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதன்பொருட்டு,
- இதனை வழக்கமான நிதிசார் கையாடல் என்று சுருக்கிவிடாமல், தமிழ்ச்சமூகத்தின் அறிவுச்செயல்பாட்டை முடக்கும் தேசவிரோத செயலாக கருதி தண்டிக்க வேண்டும். அதற்காக இந்த முறைகேட்டை விசாரிப்பதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பின் கீழ் விசாரணை ஆணையம் உடனடியாக அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- அகல்விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டுள்ள போலியான நூல்களை கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்குப் பரிந்துரை செய்தவர்கள், தேர்வு செய்தவர்கள், தொகை விடுவித்தவர்கள் பற்றிய விவரங்களை பொதுவெளியில் வெளியிடுவதுடன் அவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த மோசடி செயல்படுத்தப்பட்ட காலக்கட்டம் பற்றிய உண்மைத் தகவலை வெளியிட வேண்டும்.
- போலியான நூல்களை வெளியிட்டு அறிவுலகத்திற்கும் அரசுக்கும் நம்பிக்கைத் துரோகம் செய்துள்ள அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் மற்றும் இதே போன்று வேறு பதிப்பகங்கள் இருப்பின் அவற்றின் மீதும் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசிடமிருந்து மோசடியாகப் பெற்றுள்ள தொகை உரிய வகையில் திரும்பப்பெற வேண்டும்
- இந்தப் பதிப்பகங்களின் போலிநூல்கள் அனைத்தும் கண்டறியப் பட்டு நூலகங்களிலிருந்து அகற்றுவதுடன் அவற்றை மேற்கொண்டு எங்கும் விற்றுவிடாத வகையில் பறிமுதல் செய்யவேண்டும்.
- மாநிலம் முழுவதுமுள்ள அனைத்து நூலகங்களையும் குறிப்பிட்ட காலவரம்புக்குள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தரும் வகையில் நடுநிலையான வல்லுனர் குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- நூலகத்துறைக்குள் வருங்காலத்தில் எவ்வகையான முறைகேடும் நடைபெறாவண்ணம் தடுப்பதற்குத் தேவையான திருத்தங்களுடன் "வெளிப்படைத்தன்மையான நூல்கள் கொள்முதல் கொள்கை 2024" வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- நூல் பரிந்துரைக்குழுவினர் தாங்கள் பரிந்துரைத்த பட்டியலிலிருந்தே நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பதை மறுவுறுதி செய்து கொள்ள ஏதுவாக இறுதிப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் அவர்களுக்கு அனுப்பப்படவேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த கூட்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுளளது.