பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் விவகாரம்: சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்க பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தல்
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வினால், மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட வேண்டிய தீபாவளியை எப்படியாவது கொண்டாடினால் போதுமென்ற நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2026 at 3:10 PM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு நூல் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகார் குறித்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பி.ஆர். நினைவகத்தில் நவம்பர் புரட்சி தினத்தை முன்னிட்டு கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்சில் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் கொடியேற்றி வைத்தார்.
எப்படியாவது தீபாவளி கொண்டாடினால் போதும்
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வால் தமிழ்நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை களை இழந்து காணப்படுவதோடு, கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறது. மகிழ்ச்சியாக தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்கு பதிலாக எப்படியாவது தீபாவளியை கொண்டாடினால் போதுமென்ற நிலைக்கு தமிழக மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தார்.
சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்க வேண்டும்
தொடர்ந்து, பெரியார் அறிவுலகம் நூல் கொள்முதல் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் நூல்களோடு குப்பைகளையும் சேர்த்து அங்கு வைத்துள்ளார்கள் என்பது தான் மிகப்பெரிய மோசடி. அங்கு அறிவு மோசடி நடந்துள்ளது.
பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் மற்றும் அகல்விளக்கு பதிப்பகம் ஆகிய இரண்டுக்கும் திமுக ஆட்சியில் நூல் கொள்முதலுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவுகிறது. எந்த ஆட்சியில் நடந்தாலும் இந்த விவகாரத்திற்கு யார் காரணமாக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்த விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து விசாரணைக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட வேண்டும். தமிழ் அறிஞர்களை வைத்து குழு அமைத்து, என்னென்ன நூல்கள் உள்ளது என்பதை ஆராய்ந்து போலி நூல்களை அகற்ற வேண்டும்” என கேட்டுக்கொண்டார்.
ஒன்றிய - மாநில உறவுகள் குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவை அரசு கலைத்தது குறித்து பேசிய அவர், “கடந்த ஆட்சியில் குரியன் ஜோசப் தலைமையில் குழு அமைத்த போது அதனை நாங்கள் வரவேற்றோம். அந்த குழுவை அரசு கலைத்திருக்கக் கூடாது. அந்தக் குழுவின் பரிந்துரை தமிழகத்திற்கு மட்டுமில்லாமல் அனைத்து மாநிலத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.