பெரியார் அறிவுலக விவகாரம்: அகல் விளக்கு, ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்கள் குறித்து எஃப்.ஐ.ஆரில் இடம்பெற்றுள்ள திடுக்கிடும் தகவல்கள்
பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தின் தமிழ் நூல்கள் பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்த அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் சில நூல்களில் அடிப்படை இலக்கியத் தகவல்களே தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 9:46 PM IST
சென்னை: அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகன் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட இணையவழி செயலிகளைப் பயன்படுத்தி தகவல்களைச் சேகரித்து கற்பனையான ஆசிரியர்களின் பெயர்களில் நூல்களை உருவாக்கியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக எஃப்.ஐ.ஆரில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகாரில் அகல் விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின் உரிமையாளர் மோகன் உள்ளிட்டோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான பெரியார் அறிவுலகத்தை கடந்த அக்டோபர் மாதம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, இந்த நூலகத்திற்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் பெருமளவில் முறைகேடு நடைபெற்று உள்ளதாகப் பிரபல எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் அண்மையில் பகிரங்கமாகக் குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.
இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் மற்றும் இலக்கிய வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை நடத்தக் கோரி தி.மு.க சார்பிலும், தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பிலும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையிடம் தனித்தனியே புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் அடிப்படையில், கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதி ஏ.டி.எஸ்.பி இமானுவேல் சேகரன் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல் துறையினர் நூலகத்தில் முதற்கட்ட சோதனை மற்றும் விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.
அதனையடுத்து, இன்று (நவ.16) சென்னை மடிப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் ஆர்.மோகன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி முத்துராஜ் தலைமையில் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். இதுபோன்று, பெரியார் அறிவுலகம் உட்பட வழக்குத் தொடர்புடைய மேலும் 6 இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்றது.
முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியீடு
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கை தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அதில், ”கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்குப் புத்தகங்கள் மற்றும் மின்னணுப் புத்தகங்கள் வாங்குவதற்காக ரூ.50 கோடியை அரசு ஒதுக்கியது. இதற்கான அரசாணை கடந்த 03.09.2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது. தொடர்ந்து, 05.11.2025 அன்று கொள்முதலுக்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, 27.02.2026 அன்று ரூ. 50 கோடிக்கான நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதுடன், தமிழக அரசின் ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து ரூ. 30 கோடி முன்பணமாகவும் ஒதுக்கப்பட்டது. நூல்களைக் கொள்முதல் செய்வதற்காகப் பொது நூலகத்துறை இயக்குநர் கடந்த 18.11.2025 அன்று நான்கு பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை அமைத்தார்.
இந்தக் குழுவில் சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் துணைத் தலைமை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் எஸ்.காமாட்சி, மதுரை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தின் துணைத் தலைமை நூலகர் வி.தினேஷ்குமார், சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் எஸ்.சந்தன கார்த்திகேயன், மதுரை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலக நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் எஸ்.சந்தன கிருஷ்ணன் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
அதன்படி, 18.12.2025 அன்று பதிப்பாளர்கள் புத்தகக் கொள்முதலில் பங்கேற்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. பதிப்பாளர்கள் தங்களது நூல் விவரங்களை கூகுள் படிவம் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டனர். இதற்கான கடைசி நாள் 05.01.2026 என நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து 09.01.2026 அன்று தேர்வுக் குழு கூடி நூல்களைப் பரிசீலித்தது. 24.01.2026 அன்று விலை நிர்ணயக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. பின்னர் 05.02.2026 அன்று தேர்வு செய்யப்பட்ட நூல்களின் பட்டியல் உயர் நிலைக் குழுவின் ஒப்புதலுக்காக வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து 07.02.2026 முதல் பதிப்பகங்களுக்கு கொள்முதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
குறிப்பாக அகல் விளக்கு பதிப்பகத்திற்கு 14.02.2026 அன்றும், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்திற்கு 13.02.2026 அன்றும் கொள்முதல் ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன. 2026 பிப்ரவரி மாதம் முதல் நூல்கள் பெறப்பட்டு மார்ச் மாதம் முதல் தமிழக அரசின் நிதி பரிவர்த்தனை முறையில் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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இரண்டு பதிப்பகங்களுக்கும் ஒரே உரிமையாளர்
இதில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் விசாரணையில் சென்னை மடிப்பாக்கம் பிரம்மபுத்திரா தெருவில் வசிக்கும் ஆர்.மோகன் என்பவர் அகல் விளக்கு பதிப்பகம் மற்றும் பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகிய இரண்டு பதிப்பகங்களின் உரிமையாளராக இருப்பது தெரியவந்தது.
இரண்டு பதிப்பகங்களும் ஒரே முகவரியில் செயல்பட்டு வந்துள்ளன. மேலும், சிக்மா பிரிண்ட்ஸ் மற்றும் சிக்மா பப்ளிஷிங் சர்வீசஸ் என்ற பெயர்களில் அச்சிடும் நிறுவனங்களும் அதே முகவரியில் செயல்பட்டு வந்துள்ளன. மோகன் முக்கியமாக டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் பணியில் ஈடுபட்டு வந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இவர் அகல் விளக்கு பதிப்பகம் பெயரில் 2,339 நூல்களின் தலைப்புப் பட்டியலையும், பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் பெயரில் 99 நூல்களின் தலைப்புப் பட்டியலையும் தயாரித்து பொது நூலகத்துறை இயக்குநரின் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
இந்த இரண்டு பதிப்பகங்களுக்கும் மொத்தம் 1,857 நூல்களைக் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பின்னர் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் நூல்கள் 25.02.2026 அன்றும், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் நூல்கள் 19.03.2026 அன்றும் கோவை காந்திபுரம் பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் பெறப்பட்டுள்ளன.
அகல் விளக்கு பதிப்பகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட நூல்களைச் சரிபார்த்த பின்னர் அவற்றில் 1,779 நூல்களுக்கான பணத்தை வழங்குவதற்கான பட்டியல் மாவட்ட நூலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
ISBN ஆய்வில் வெளிவந்த உண்மை
அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் நூல்கள் தொடர்பாக ISBN இணையதளத்தில் மேற்கொண்ட ஆய்வில், 03.12.2024 முதல் 06.02.2026 வரை மொத்தம் 2,393 நூல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
இதில் 04.02.2026 அன்று 46 நூல்களுக்கும், 05.02.2026 அன்று 48 நூல்களுக்கும் ISBN எண் பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் பெயரில் ISBN இணையதளத்தில் 418 ஆசிரியர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவர்களில் 6 ஆசிரியர்கள் தலா 100-க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் எழுதியதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நூல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 745 ஆகும்.
குறிப்பாக மோனிகா ரவி என்ற பெயரில் 162 நூல்களும், லட்சுமி மோகன் என்ற பெயரில் 124 நூல்களும், தாமரை பன்னீர் என்ற பெயரில் 123 நூல்களும், தாமரை முரளி என்ற பெயரில் 115 நூல்களும், ஜோதி ஹரிஹரன் என்ற பெயரில் 114 நூல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதில் 05.02.2026 அன்று மட்டும் தாமரை முரளி பெயரில் 48 நூல்களும், லட்சுமி மோகன் பெயரில் 48 நூல்களும் ISBN எண் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக அன்றுதான் தேர்வு செய்யப்பட்ட நூல்களின் பட்டியல் உயர் நிலைக் குழுவின் ஒப்புதலுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் பெயரில் ISBN இணையதளத்தில் மொத்தம் 2923 நூல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 2690 நூல்கள் ஆங்கிலத்திலும், 174 நூல்கள் தமிழிலும், 52 நூல்கள் மராத்தியிலும், 4 நூல்கள் தெலுங்கிலும், 2 நூல்கள் மலையாளத்திலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
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கற்பனை பெயரில் போலி நூல்கள்
அகல் விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் ஆகிய இரண்டு பதிப்பகங்களிலும் 74 ஆசிரியர்களின் பெயர்கள் பொதுவாக இடம்பெற்றுள்ளன. SSC Exam Booster, Geographia உள்ளிட்ட சுமார் 10 நூல்கள் இரண்டு பதிப்பகங்களிலும் ஒரே ஆசிரியரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் 3 நூல்கள் வெவ்வேறு ஆசிரியர்களின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக Deepfakes The Coming Infocalypse என்ற நூல் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தில் மணிஷா சரவணன் என்ற பெயரிலும், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தில் சாருலதா விவேக் என்ற பெயரிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த நூலின் உண்மையான ஆசிரியர் நினா ஷிக் என்பதும் அந்நூல் 25.08.2020 அன்றே வெளியிடப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், ஆர்.மோகன் இணையதளங்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட இணையவழி செயலிகளைப் பயன்படுத்தி தகவல்களைச் சேகரித்து கற்பனையான ஆசிரியர்களின் பெயர்களில் நூல்களை உருவாக்கியது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இந்த நூல்களில் இடம்பெற்றிருந்த தகவல்கள் தெளிவற்றதாகவும் தொடர்பில்லாததாகவும், தவறாக வழிநடத்தக்கூடிய வகையிலும் இருந்தது மேலும் மொழிநடையும் தரமற்றதாகவும், பொது நூலகத்தில் வைக்கப்படுவதற்குத் தேவையான கல்வி மற்றும் தகவல் மதிப்பு இல்லாததாகவும் இருக்கிறது.
தவறான தகவல்களுடன் நூல்கள்
அதேபோல் குறிப்பாக பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தின் தமிழ் நூல்கள் பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்த சில நூல்களில் அடிப்படை இலக்கியத் தகவல்களே தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. நாலடியார் நூலை இயற்றியவர் ஒரு கவிஞர் மற்றும் தத்துவஞானி எனக் குறிப்பிடும் நூலும், மதுரைக்காஞ்சி ஓர் இலக்கியப் பயணம் என்ற தேவ் நிலான் என்பவரின் நூலில் மதுரைக்காஞ்சியை இயற்றியவர் ஒரு மன்னர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. இந்த இரண்டு நூல்களும் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்டவை.
அதேபோல், Tourism Principles, Practices and Philosophies என்ற நூல் எமிலி லாசன் என்ற ஆசிரியரின் பெயரில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலின் உள்ளடக்கங்கள் மற்ற நூல்களிலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆசிரியருக்கான இணையதள முகவரி போலியானது என்றும் விசாரணையில் தெரியவந்தது மேலும் இந்த நூலுக்கு ISBN இணையதளத்தில் எந்தப் பதிவும் இல்லை.
பரிந்துரைக்கப்படாத நூல்களுக்கு ஒப்புதல்
மேலும், நூல் பரிந்துரைக் குழு சுமார் 26 ஆயிரம் நூல்களைப் பரிந்துரை செய்திருந்தது. ஆனால் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினர் பரிந்துரைக்கப்படாத சில நூல்களையும் கூடுதலாகச் சேர்த்து அவற்றை நூல் தேர்வுக் குழுவின் பரிசீலனை மற்றும் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பியுள்ளனர்.
இந்தக் கூடுதல் நூல்கள் சேர்க்கப்பட்ட விவரங்கள் தொடர்புடைய அலுவலகக் குறிப்புக் கோப்பில் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இதன் மூலம் வெளிப்படையான புத்தகக் கொள்முதல் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படாமல், உரிய பரிந்துரை மற்றும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாத நூல்களும் கொள்முதல் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருப்பது தெரியவந்தது.
மற்ற நூலகங்களிலும் போலி நூல்கள்
அகல் விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடமிருந்து கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பிற பொது நூலகங்களுக்கும் நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. மற்ற நூலகங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.1 கோடியே 74 லட்சத்து 1,162 மதிப்பிலான நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அதற்கான தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தொடர்ந்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது' என முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.