பணத்திற்கு பதிலாக கூப்பன் அறிவிப்பு ஏன்? தங்க தமிழ்ச்செல்வன் எம்.பி. விளக்கம்

200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் வெற்றி பெற்று திமுக மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என்று தங்க தமிழ்ச்செல்வன் எம்.பி. நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Published : April 13, 2026 at 4:06 PM IST

தேனி: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் ரூபாய் 8,000 பணத்திற்கு பதிலாக கூப்பன் வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டதற்கு என்ன காரணம்? என்பதற்கு தங்க தமிழ்ச்செல்வன் எம்.பி. விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

வரும் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சக்திவேலை ஆதரித்து திமுக தேனி வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தொகுதிக்குட்பட்ட சமதர்மபுரம், பங்களாமேடு, பழைய பேருந்து நிலையம், கருவேல்நாயக்கன்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று திறந்த ஜீப்பில் நின்றவாறு வாக்கு சேகரித்தார்.

பிரச்சாரத்தின் போது டீக்கடைக்குச் சென்று திமுகவினருடன் டீ அருந்தி விட்டு வியாபாரிகள், பெண்கள் உள்ளிட்டோரிடம் அவர் வாக்கு சேகரித்தார்.

இதையும் படிங்க: தீக்கிரையான ஐஸ்கிரீம் கடை: 2 பேர் உயிரிழப்பு; ராணிப்பேட்டையில் பரிதாபம்

பிரச்சாரத்தின் போது பேசிய தங்க தமிழ்ச்செல்வன் எம்.பி., "இந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிற்கும், டெல்லிக்கும் தான் போட்டி. திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராவார். மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூபாய் 1,000-ல் இருந்து ரூபாய் 2,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். எப்போதும் போல் பெண்கள் அரசு நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணம் செய்யலாம்.

ரூபாய் 8,000 பணத்தை வழங்காமல் ஏன் கூப்பனை வழங்குகிறீர்கள்? என நீங்கள் கேட்பீர்கள். பணத்தைக் கொடுத்தால் நீங்கள் கடனைச் செலுத்துவீர்கள் அல்லது வட்டி செலுத்துவீர்கள். ஆனால் கூப்பனைக் கொடுத்தால் பொருட்களை தான் வாங்கியாக வேண்டும். கூப்பன் கொடுத்து தரமான பொருட்களை வழங்கின்ற அரசு திமுக அரசு மட்டும் தான். அனைத்து கருத்துக் கணிப்புகளும் திமுக தான் வெற்றி பெறும் என்று கூறுகிறது. மீண்டும் திமுக தான் ஆட்சிக்கு வரும்" என்றார்.

பிரச்சாரத்தின் போது திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

