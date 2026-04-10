திருமாவளவன் அடித்தாரா? வீடியோ வெளியிட்டு இளைஞர் விளக்கம்
தலைவர் என்னை அடித்ததை நான் மகிழ்ச்சியாகவே கருதுகிறேன் என்று இளைஞர் ரஞ்சித் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Published : April 10, 2026 at 5:06 PM IST
தேனி: தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது இடையூறு செய்ததாக திருமாவளவன், இளைஞர் ஒருவரை அடித்ததாக காணொளி வைரலான நிலையில் சம்மந்தப்பட்ட இளைஞர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. இதேபோல் தேர்தலை நேர்மையாகவும், 100% வாக்குப்பதிவை உறுதிச் செய்யும் வகையிலும் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சக்திவேலை ஆதரித்து நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 08) விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
பெரியகுளம் பழைய பேருந்து நிலையம் சாலையில் பிரச்சார வாகனத்தில் நின்றவாறு தொல்.திருமாவளவன் பொதுமக்கள் மத்தியில் விசிக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்குச் சேகரித்தார். அப்போது அவரது பிரச்சார வாகனத்தின் மேலே ஏறிய இளைஞர் ஒருவர், செல்ஃபி புகைப்படம் எடுப்பதாகக் கூறி தொல்.திருமாவளனை இடையூறு செய்தார்.
இதனால் ஆவேசமான திருமாவளவன் நான் பேசுவதா, வேண்டாமா? எனக் கோபப்பட்டு இளைஞரிடம் கை ஓங்கி தாக்கினார். இதுகுறித்த காணொளி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவியது. இந்த நிலையில் சம்மந்தப்பட்ட இளைஞர் ரஞ்சித் குமார், விளக்கம் அளித்து வெளியிட்டுள்ள காணொளி சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
அதில் அவர், "நான் மதுப்போதையில் அவ்வாறு செய்யவில்லை; எனக்கு குடிக்கும் பழக்கம் இல்லை; சமூக வலைதளத்தில் தவறான கருத்துப் பரவி வருகிறது; கடந்த 10 ஆண்டுகளாக திருமாவளவனை செல்ஃபோனில் மட்டும் பார்த்து வந்த எனக்கு நேரில் பார்த்ததும், அன்பு மிகுதியால் அவருக்கு முத்தம் கொடுக்க மட்டுமே சென்றேன்.
அவர் கை ஓங்கும்போது நான் விலகிவிட்டேன்; தலைவர் கைக்கூட என் மீது படவில்லை; அப்படியே அடித்து இருந்தாலும் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை; என்னை அவர் அடித்ததை எனது அப்பா அடித்ததாகவே கருதுகிறேன். என் தலைவர் என்னை அடித்ததை நான் மகிழ்ச்சியாகவே கருதுகிறேன்" என்று அந்த இளைஞர் தெரிவித்துள்ளார்.