பெரியகுளம் தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பெரியகுளம் தொகுதியில் விசிக வேட்பாளர் சக்திவேல், அமமுக வேட்பாளர் கதிர்காமு, நாதக சார்பில் விமலா, தவெக சார்பில் சபரி ஐயங்கரன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 12:41 PM IST

பெரியகுளம் (தேனி): பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற வருகிறது.

பெரியகுளம் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுகவின் எஸ்.சரவண குமார் அதிமுகவின் எம்.முருகனை சுமார் 22 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் விசிக வேட்பாளர் சக்திவேல், அமமுக வேட்பாளர் கதிர்காமு, நாதக சார்பில் விமலா, தவெக சார்பில் சபரி ஐயங்கரன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,29,399 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,36,321 பெண் வாக்காளர்களும், 110 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,65,830 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

இவர்களில் 1,01,761 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,06,962 பெண் வாக்காளர்களும், 61 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,08,784 பேர் வாக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இத்தொகுதியில் மொத்தம் 78.54 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

