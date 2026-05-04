பெரியகுளத்தில் வெல்லப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பெரியகுளம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் சக்திவேல்(விசிக), அதிமுக கூட்டணி சார்பில் கதிர்காமு(அமமுக), நாதக-வின் விமலா, தவெக சார்பில் சபரி ஐயங்கரன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:41 AM IST

தேனி: தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் தனித்தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கும், திமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கும் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரியகுளம் தொகுதி, முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் இரண்டு முறை எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதியாகும்.

2001, 2006இல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் பெரியகுளத்தில் இருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

2011-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பின் போது பெரியகுளம் தனித் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது.

2011இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட சிபிஎம் வேட்பாளர் ஏ.லாசர், திமுக வேட்பாளர் வி.அன்பழகனை 5,641 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் கதிர்காமு, திமுக வேட்பாளர் அன்பழகனை 14,350 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2019இல், பெரியகுளம் தொகுதி இடைத்தேர்தலை சந்தித்தது. கதிர்காமு டி.டி.வி. தினகரனுக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்டதால், அவரை அப்போதைய சபாநாயகர் தனபால் 2018இல் தகுதி நீக்கம் செய்தார்.

இதையடுத்து, 2019இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் எஸ். சரவணக்குமார் 20,320 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் மயில்வேலை தோற்கடிததார்.

2021இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட எஸ்.சரவணக்குமார் 21,321 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் எம்.முருகனை தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில், அமமுக வேட்பாளர் முன்னாள் எம்எல்ஏ கதிர்காமு களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார்.

பெரியகுளம் தொகுதியை விசிகவுக்கு திமுக கூட்டணி ஒதுக்கியுள்ளது. விசிக சார்பில் சக்திவேல் என்கிற ஆற்றல் அரசு போட்டுயிடுகிறார். தவெக சார்பில் சபரி ஐயங்கரன் என்பவரும், ​நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் விமலா என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர்.

பெரியகுளம் தொகுதியில் 1,29,399 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,36,321 பெண் வாக்காளர்கள், 110 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,65,830 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களில் 2,08,784 பேர் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனர். மொத்தம் 78.54 சதவீதம் வாக்கு பதிவாகியுள்ளது.

பெரியகுளம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தேனி கொடுவிலார்பட்டியில் உள்ள கம்மவார் சங்கம் கல்லூரியில் எண்ணப்படுகின்றன.

