ஒரு வாக்கில் பெரியகருப்பன் தோல்வி; நீதிமன்றத்தை நாட ஆலோசனை- உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி
திமுக பார்க்காத தோல்வியும் இல்லை, வெற்றியும் இல்லை என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 5, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தோல்வி அடைந்திருப்பது குறித்து நீதிமன்றத்தை அணுக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக 59, அதிமுக 47, காங்கிரஸ் 5, பாமக 4, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சிகள் தலா இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மைக்கு 118 தொகுதிகள் தேவை என்ற நிலையில் மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியமைக்க விஜய் முனைப்புக் காட்டி வருகிறார்.
இதனிடையே ஒரு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அமைச்சர் பெரியகருப்பன், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்திருப்பது பேசு பொருளாகியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் சுமார் 83,374 வாக்குகளைப் பெற்றிருந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி ஒரு வாக்குகள் கூடுதலாக, அதாவது 83,375 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
இந்த நிலையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (மே 05) கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள், வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். அந்த வகையில், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற திமுக இளைஞரணிச் செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மு.க.ஸ்டாலினைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், "மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறோம், ஏற்கிறோம். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பொறுப்பு குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் முடிவுச் செய்வார். சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி மக்கள் என்னை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள், சிறப்பாக செயல்படுவேன். நேர்மையான செயல்படுவேன்.
திமுக பார்க்காத தோல்வியும் இல்லை, வெற்றியும் இல்லை. எங்கள் கடமையை நாங்கள் செய்தோம். மக்கள் முடிவு எடுத்துள்ளனர். காத்திருங்கள். ஆட்சி அமையும் போது பார்ப்போம். பெரியகருப்பன் ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளார். நீதிமன்றத்தை அணுக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.