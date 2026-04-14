ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடும்போது பகுதி நேர பணிக்காலத்தை கணக்கில் கொள்ள முடியாது; உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
தற்காலிக அடிப்படையில் பணியாற்றியவர்களின் பணிக்காலத்தை ஓய்வூதியத்திற்காக கணக்கில் கொள்ளலாம் என்று உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்திருந்தது.
Published : April 14, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: கிராம உதவியாளர்கள் பகுதி நேரமாக பணியாற்றிய காலத்தை ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடும்போது கணக்கில் கொள்ள முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கிராம உதவியாளர்களாக பகுதி நேர அடிப்படையில் பணியாற்றி வந்தவர்களுக்கு 1995 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பணி நிரந்தரம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஓய்வுபெற்ற கிராம உதவியாளர் இளங்கோவன் என்பவர், தனது ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடும்போது பகுதி நேர உதவியாளராக பணியாற்றிய காலத்தையும் கணக்கில் சேர்க்க வேண்டும் என உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, இவ்விவகாரம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு வேறு அமர்வுகள், வெவ்வேறு விதமான தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி, மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வின் விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்தார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டால் இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்துவிடுவோம் - பிரதமருக்கு இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
அதன் அடிப்படையில் நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், எம். தண்டபாணி, கே. குமரேஷ் பாபு ஆகிய மூவர் அடங்கிய அமர்வு இவ்வழக்கு குறித்த விசாரணையை மேற்கொண்டு வந்தது. இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
அதில், 'தற்காலிக அடிப்படையில் பணியாற்றியவர்களின் பணிக்காலத்தை ஓய்வூதியத்திற்காக கணக்கில் கொள்ளலாம் என்று உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஆனால், பகுதி நேர அடிப்படையில் பணியாற்றியவர்களுக்கு இந்த சலுகையை வழங்க முடியாது எனவும் அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது' என்று இன்றைய தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.