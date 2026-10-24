"வேலை செய்ய விருப்பமில்லையா? இடமாற்றம் செய்துவிடுவேன்" - அதிகாரியை எச்சரித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
முகத்துவாரத்தில் குவிந்துள்ள மணல் திட்டுகளை அகற்றுதல், முகத்துவாரத்தை ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் தூண்டில் வளைவை நீட்டிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மீனவர்கள் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
Published : October 24, 2026 at 10:30 PM IST
மயிலாடுதுறை: வேலை செய்ய விருப்பமில்லை என்றால் இடமாற்றம் செய்துவிடுவேன் என அதிகாரிக்கு அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தொலைபேசியில் எச்சரிக்கை விடுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே உள்ள திருமுல்லைவாசல் மீனவ கிராமத்தில், முகத்துவாரப் பகுதியில் மணல் திட்டுகள் குவிந்துள்ளன. இதனால், படகுகளை இயக்க முடியாமலும், கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாமலும் மீனவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். நீண்ட நாட்களாக முகத்துவாரம் தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மீனவர்கள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், திருமுல்லைவாசல் பகுதிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, முகத்துவாரத்தில் குவிந்துள்ள மணல் திட்டுகளை அகற்றுதல், முகத்துவாரத்தை ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் தூண்டில் வளைவை நீட்டிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மீனவர்கள், அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதையடுத்து, பணிகள் தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் தூர்வாரும் திட்டங்கள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு, பணிகளை உடனடியாகத் தொடங்க உத்தரவிட்டார்.
அப்போது, “வேலை செய்ய விருப்பமில்லை என்றால் சொல்லுங்கள், இடமாற்றம் செய்து விடுகிறேன்; வேறு ஒருவரை நியமித்துக் கொள்ளலாம்” என்று அதிகாரியை கடுமையாக எச்சரித்தார்.
அமைச்சரின் இந்த அதிரடி எச்சரிக்கை, அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் துறை சார்ந்தவர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து, முகத்துவாரத்தைத் தூர்வார நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள உத்தரவிட்ட அமைச்சர், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது, மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பூங்கொடி மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.