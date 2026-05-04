பேராவூரணியை கைப்பற்றப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பேராவூரணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் அசோக் குமார், அதிமுக தரப்பில் கோவி.இளங்கோ, நாதக-வின் புவனா மணியரசன், தவெக சார்பில் டி.சந்திரகாந்தீபன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பட்டுக்கோட்டை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
Published : May 4, 2026 at 2:05 AM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணி சட்டமன்ற தொகுதியை திமுக மீண்டும் கைப்பற்றுமா? அதிமுக வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பேராவூரணி தொகுதியில் அதிமுகவும காங்கிரஸ் கட்சியும் அதிக முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.

2001-இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட தமாகா வேட்பாளர் எஸ்.வி.திருஞானசம்பந்தம், திமுக வேட்பாளர் குள.செல்லையாவை 28,659 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2006-இல், அதிமுக வேட்பாளர் எம்.வி.ஆர்.வீரகபிலன், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எஸ். திருஞானசம்பந்தத்தை 3,606 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2011-இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட்ட அருண் பாண்டியன், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கே.மகேந்திரனை 7,194 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016-இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் மா.கோவிந்தராசு, திமுக வேட்பாளர் நா.அசோக்குமாரை 995 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021-இல், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அசோக் குமார், அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.வி.திருஞான சம்பந்தத்தை 23,503 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், பேராவூரணியில் திமுக சார்பில் அசோக் குமார் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் கோவி.இளங்கோ போட்டியிடுகிறார்.

தவெக சார்பில் டி.சந்திரகாந்தீபன் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புவனா மணியரசன் என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள். பேராவூரணி தொகுதியில் மொத்தம் 2,13,946 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

இந்த தொகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள், பட்டுக்கோட்டை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்தில் எண்ணப்படுகின்றன.

