பேரறிவாளன் வழக்கு- சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு

இந்திய பார் கவுன்சில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 13, 2026 at 4:59 PM IST

சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளனின் வழக்கறிஞர் பதிவை நிறுத்தி வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வந்த பேரறிவாளன் உச்ச நீதிமன்றத்தால் கருணை அடிப்படையில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து கடந்த ஏப்ரல் 24- ஆம் தேதி பேரறிவாளன் தன்னை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தார்.

பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவுச் செய்ததை சட்டவிரோதம் என அறிவிக்கக் கோரி காங்கிரஸ் எம்.பி. சுதா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த மனுவில், "கருணை மனுவைப் பரிசீலிக்க தாமதமானதால் மட்டுமே பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளாரே தவிர, குற்றவாளி என்ற தீர்ப்பு நீக்கப்படவில்லை.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு ஏப்ரல் 4- ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கிய நிலையில், அவசர அவசரமாக ஏப்ரல் 24- ஆம் தேதி பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞர்கள் பதிவு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

பேரறிவாளன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பேரறிவாளன் திடீரென உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்த குற்றத்தில் சம்பந்தபபட்டவர் அல்ல. முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர். இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு இன்றும் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பாகவே உள்ளது.

எனவே வழக்கறிஞராக பேரறிவாளனை பதிவு செய்தது சட்டவிரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும். மரண தண்டனை மற்றும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு விடுதலையான இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வழக்கறிஞராகப் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் வழக்கறிஞர் சட்டப் பிரிவை சட்டவிரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும்.

பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த முறை குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எல்.விக்டோரியா கௌரி, என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (மே 13) விசாரணைக்கு வந்த போது பேரறிவாளனின் வழக்கறிஞர் பதிவை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

எதிர்மனுதாரர்களின் வாதத்தைக் கேட்காமல் எந்த இடைக்கால உத்தரவையும் பிறப்பிக்க முடியாது எனக் கூறி பதிவை நிறுத்தி வைக்க மறுத்த நீதிபதிகள், இந்திய பார் கவுன்சில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை வரும் ஜூன் 9- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

