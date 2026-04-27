ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளன் வழக்கறிஞரானார்
சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட பின் பெங்களூருவில் உள்ள சட்டக்கல்லூரியில் அவர் 3 ஆண்டுகள் சட்டப்படிப்பை முடித்தார்.
Published : April 27, 2026 at 9:41 PM IST
சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட பேரறிவாளன் சட்டப்படிப்பை முடித்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் இன்று தம்மை முறைப்படி வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து கொண்டுள்ளார்.
ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைவாசம் அனுபவித்து வந்த பேரறிவாளன், கடந்த 2022 -ம் ஆண்டு மே மாதம், உச்ச நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டார். தமது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை சிறையிலேயே கழித்த அவர், விடுதலைக்குப் பின் பெங்களூருவில் உள்ள சட்டக்கல்லூரியில் மூன்றாண்டுகள் பி.எல்., பட்டப்படிப்பு பயின்றார். சட்டப்படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்த பேரறிவாளன், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் முறைப்படி தன்னை வழக்கறிஞராக இன்று பதிவு செய்து கொண்டுள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி தமிழகத்திற்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வருகை தந்தபோது கடந்த 1991 மே 21-ம் தேதி ஶ்ரீபெரும்பதூர் அருகே மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். உலகையே உலுக்கிய இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்திய சிபிஐ 41 பேர் மீதான சந்தேகத்தை உறுதி செய்தது. தொடர் விசாரணையில் பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன் மற்றும் அவரது மனைவி நளினி, ராபர்ட் பயாஸ், ஜெயக்குமார், ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் இந்த குற்ற சம்பவத்திற்கு துணையாக இருந்ததையும் சிபிஐ உறுதி செய்தது.
அதையடுத்து குறிப்பிட்ட 7 பேருக்கும் தடா நீதிமன்றம் 1998-ம் ஆண்டு தூக்குத் தண்டனை விதித்தது. தூக்குத் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றமும் 1999-ம் ஆண்டு உறுதி செய்தது. உச்சநீதிமன்றம் தண்டனையை உறுதி செய்த நிலையில், தொடர் சட்டப் போராட்டங்களால் ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்கப்பட்ட தூக்குத் தண்டனை படிப்படியாக ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 7 பேரும் சிறையில் இருந்தபோதும் நன்னடத்தை காரணமாக விடுதலை செய்யப்படவில்லை.
இதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு தனது சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அனைவரையும் விடுதலை செய்ய முடிவு செய்தது. ஆனால், சிபிஐ விசாரித்த வழக்கு என்பதால், விடுதலை செய்வதற்கு முன் மத்திய அரசின் அனுமதி கட்டாயம் தேவை என்பதால், ஏழு பேரின் விடுதலை தொடர்பாக மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
மத்திய அரசு, மாநில அரசு உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உச்ச நீதிமன்றம், 2022-ம் ஆண்டு மே மாதம் பேரறிவாளனையும், அதே ஆண்டு நவம்பரில் இந்த வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த மற்ற ஆறு பேரையும் தமது சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி விடுதலை செய்தது.