BREAKING... பிரபல ரவுடி கொட்டு ராஜா என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொலை - அதிகாலையில் சம்பவம்

BREAKING... பிரபல ரவுடி கொட்டு ராஜா என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொலை - அதிகாலையில் சம்பவம்
விசாரணைக்காக அழைத்து சென்ற போது, காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்கி விட்டு தப்பியோட முயன்ற போது என்கவுன்ட்டர் நடந்ததாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 27, 2026 at 7:09 AM IST
பெரம்பலூர்: பெரம்பலூரில் பிரபல ரவுடி அழகு ராஜா (எ) கொட்டு ராஜா என்பவரை போலீசார் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சில தினங்களுக்கு முன்பு மதுரையை சேர்ந்த ரவுடி வெள்ளைக் காளியை கொலை செய்வதற்காக போலீஸ் வாகனத்தின் மீது வெடிகுண்டு வீசியதில் கொட்டு ராஜா கைது செய்யப்பட்டார்.