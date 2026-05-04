பெரம்பலூர் தனித்தொகுதியில் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பெரம்பலூர் தொகுதியில் திமுக சார்பாக எஸ்.டி.ஜெயலட்சுமி, அதிமுக சார்பாக ஆர்.தமிழ்செல்வன், நாதக சார்பாக ஜே.சுகன்யா, தவெக சார்பாக கே.சிவக்குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (Perambalur District)
Published : May 4, 2026 at 2:20 AM IST

பெரம்பலூர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், பெரம்பலூர் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பெரம்பலூர் மற்றும் குன்னம் ஆகிய 2 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. அதில் பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தனித்தொகுதி ஆகும். 1951-ம் ஆண்டு முதல் இத்தொகுதியில் காங்கிரஸ் 2 முறையும், திமுக 7 முறையும், அதிமுக 5 முறையும், சிபிஐ ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

2011 மற்றும் 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தொடர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று இத்தொகுதியை தங்கள் வசம் கொண்டு வந்தது.

இத்தொகுதியில் 1,40,937 ஆண்கள், 1,49,700 பெண்கள் மற்றும் 29 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2,90,666 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 2,40,026 (79.28%) வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் திமுக வேட்பாளர் எம்.பிரபாகரன் 1,22,090 (50.87%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ஆர். தமிழ்செல்வன் 91,056 (37.94%) வாக்குகள் பெற்றுத் தோல்வியடைந்தார்.

அதே நேரம், நாம் தமிழர் வேட்பாளர் எம். மகேஸ்வரி 18,673 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தை பெற்றார். இத்தேர்தலில் 9 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 85.88 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த முறை 11 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ள நிலையில், திமுக சார்பாக எஸ்.டி.ஜெயலட்சுமி களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். அதே நேரம் இவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பாக மீண்டும் ஆர்.தமிழ்செல்வன் போட்டியிடுகிறார். இவரைப் பொறுத்தவரை இத்தொகுதியில் 2011, 2016 தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று எம்.எல்.ஏ-வாக பணியாற்றியவர்.

நாம் தமிழர் சார்பில் ஜே.சுகன்யா, தவெக சார்பில் கே.சிவக்குமார் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.

பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021எம்.பிரபாகரன் திமுக
2016ஆர். தமிழ்செல்வன் அதிமுக
2011ஆர். தமிழ்செல்வன் அதிமுக

