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பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் - தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

கோரிக்கை மனுக்களை மூன்று மாதத்தில் பரிசீலித்து தீர்வுக் காண வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை
உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 9:41 PM IST

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மதுரை: ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது விரைவாக தீர்வு காண அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராஜமாணிக்கம் உள்ளிட்டோர் தங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பணிக்கொடை, ஓய்வூதியத் தொகுப்பு தொகை, அகவிலைப்படி நிலுவைத்தொகை உள்ளிட்ட அனைத்து ஓய்வுக்காலப் பலன்களை வழங்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிடக்கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தனித்தனியே மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி புகழேந்தி உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளார். அந்த உத்தரவில், "இந்த வழக்குகளை அரசுத்துறைகள், கழகங்கள் மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் பணியாற்றி உயிரிழந்த ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர், சட்டப்பூர்வ வாரிசுத்தாரர்கள் உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்துள்ளனர். இவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த கோரிக்கைகளை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தவொரு கோரிக்கையையும் நிலுவையில் வைத்திருக்காமல், அதைப் பரிசீலித்து, சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்.

நாம் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வாழ்கிறோம். இந்நாட்டின் அரசின் சட்டபூர்வத்தன்மை என்பது குடிமக்களின் தேவைகள் மற்றும் குறைகளுக்கு பதிலளிப்பதுதான். இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர், நிர்வாக சீர்திருத்தத் துறைச் செயலாளர் உள்ளிட்டோரையும் சேர்க்கிறோம். பொதுமக்களிடம் மனுக்களைப் பெறுதல், பரிசீலித்தல் மற்றும் தீர்வுக் காணுதல் ஆகியவற்றிற்கான காலக்கெடுவை அனைத்துத் துறைகளும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுவதை உறுதிச் செய்யும் வகையில் உரிய அறிவுறுத்தல்களை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும். பின்பற்றாத அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த மனுக்களை மூன்று மாதத்தில் பரிசீலித்து தீர்வுக் காண வேண்டும்" என நீதிபதி உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

தமிழ்நாடு அரசு
உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை
பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்கள்
GOVERNMENT OFFICERS
MADURAI HIGH COURT BENCH ORDER

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