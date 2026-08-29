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“சுனாமி போல வந்த கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் நடுவே உயிர்பிழைத்ததே அதிசயம்” - நேபாளத்திலிருந்து சென்னை வந்தவர்கள் பேட்டி

நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள மற்ற தமிழர்களையும் மீட்கும் பணிகளையும் தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் குழு தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது என அமைச்சர் ஆனந்த் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் ஆனந்தின் கையைப் பிடித்து நன்றி தெரிவிக்கும் முதியவர்
அமைச்சர் ஆனந்தின் கையைப் பிடித்து நன்றி தெரிவிக்கும் முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 8:03 AM IST

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சென்னை: நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 21 தமிழர்கள் டெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிலையில், அங்கிருந்து மீட்பு விமானம் மூலம் சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர்.

“சுனாமி போல் திரண்டு வந்த கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் மத்தியில் நாங்கள் உயிர்பிழைத்ததே ஒரு அதிசயம்” என மீட்கப்பட்டவர்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் பேட்டியளித்துள்ளனர்.

நேபாளம், திபெத் எல்லைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட பனிப்பாறை உருகி விழுந்ததில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால், ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி திரிசூலி, போதே கோஷி ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதில் ஏராளமானோர் உயிரிழந்ததுடன் பலர் மாயமாகினர். கைலாஷ், மானசரோவர் யாத்திரை உள்ளிட்ட பல்வேறு பயணங்களுக்காக நேபாளம் சென்றிருந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கினர். அவர்களை மீட்க தமிழக மற்றும் மத்திய அரசுகள் இணைந்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டன.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவின் பெயரில் ஆதவ் அர்ஜூனா, ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட 4 அமைச்சர்கள் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 28) டெல்லி சென்று மத்திய அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். இதனையடுத்து, மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் நடவடிக்கையால் முதற்கட்டமாக நேபாளத்தில் சிக்கியிருந்த சென்னையை சேர்ந்த 3 பெண்கள் உள்பட 5 பேர், கடலூரை சேர்ந்த 5 பெண்கள் உள்பட 9 பேர், மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த 2 பெண்கள் உள்பட 3 பேர், திருச்சியை சேர்ந்த 3 பெண்கள், கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த ஒருவர் என 21 பேர் மீட்கப்பட்டனர்.

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி மீட்கப்பட்டவர்களை வரவேற்கும் அமைச்சரக்ள்
நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி மீட்கப்பட்டவர்களை வரவேற்கும் அமைச்சரக்ள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர்கள் காத்மாண்டுவில் இருந்து விமானம் மூலம் டெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். பின்னர் டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை அழைத்துவரப்பட்டனர். அவர்களை தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஊரக உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சரத்குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர் விக்னேஷ் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.

இதனையடுத்து, நேபாள வெள்ளத்திலிருந்து தப்பி வந்தவர்கள் தங்கள் அனுபவங்களை செய்தியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

முட்புதர்களுக்கு நடுவே சுமார் 3 மணிநேரம் நடந்து சென்றோம்

காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் சத்தியா, “நாங்கள் பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென புழுதி கிளம்பியது. என்னவென்று பார்த்தபோது சுனாமி அலைபோல 70 முதல் 80 அடி உயரத்துக்கு கல்லும் மண்ணும் கலந்த பெருவெள்ளம் சுழன்று வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த நாங்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்தோம். உடனடியாக ஓட்டுநரும் காவல்துறையினரும் எங்களை பேருந்திலிருந்து இறங்கி ஓடுமாறு எச்சரித்தனர்.

காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் சத்தியா
காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் சத்தியா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது சாலை முழுவதும் மண் மற்றும் கற்களால் மூடப்பட்டிருந்ததால் பாதை எதுவும் தெரியவில்லை. ஆனாலும் செங்குத்தான மலையில் புல் செடிகொடிகளை பிடித்துக்கொண்டு மேலே ஏறி உயிர் தப்பினோம். முட்புதர்களுக்கு இடையே சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக மிகவும் சிரமப்பட்டு நடந்து சென்று பாதுகாப்பு முகாமை அடைந்தோம்.

உடனடியாக நாங்கள் நிலச்சரிவில் சிக்கிய தகவலை குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்தோம். அவர்கள் மூலம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு தகவல் சென்றது. இதையடுத்து தமிழ்நாடு அரசும் முதலமைச்சரும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து டெல்லியிலுள்ள அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொண்டு ஹெலிகாப்டர் மூலம் எங்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

நேபாள வெள்ளத்தில் தப்பியவர்களுடன் அமைச்சர்கள்
நேபாள வெள்ளத்தில் தப்பியவர்களுடன் அமைச்சர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு அரசின் விரைவான நடவடிக்கையால் நாங்கள் பத்திரமாக தமிழ்நாடு திரும்பியுள்ளோம். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் உடனடியாக உதவிசெய்து எங்களை மீட்ட தமிழ்நாடு அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.

ஒரு கதவை மட்டுமே திறக்க முடிந்தது

திருச்சியைச் சேர்ந்த சிவரஞ்சனி, “அவ்வளவு பெரிய பேரழிவில் இருந்து நாங்கள் உயிர்தப்பியதே மிகப்பெரிய அதிசயம். திருச்சியிலிருந்து நாங்கள் நண்பர்கள் 17 பேரும், மற்றவர்களும் இணைந்து சுமார் 60 பேர் கொண்ட குழுவாக பயணம் செய்தோம். இதில் 57 பேர் சூப்பர் யாத்ரா மூலம் சென்றோம்.

திருச்சியைச் சேர்ந்த சிவரஞ்சனி
திருச்சியைச் சேர்ந்த சிவரஞ்சனி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிலச்சரிவு ஏற்பட்டபோது 21 பேர் நடுவிலிருந்த வாகனத்தில் இருந்தோம். அதிர்ஷ்டவசமாக எங்கள் வாகனம் ஒரு வளைவில் நின்றிருந்தது. அப்போது மண்ணும் கற்களும் கலந்த பெரும் அலைபோன்ற நிலச்சரிவு எங்களை நோக்கி வந்தது. ஆனால் அது எதிரே இருந்த பாறையில் மோதி சிதறியதால் நாங்கள் தப்பித்தோம்.

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எங்கள் வாகனத்தின் வலதுபுறக் கதவை திறப்பதற்கு மட்டும் தான் அங்கு இடமிருந்தது. அதன் வழியாக 21 பேரும் ஒவ்வொருவராக வெளியேறி மலையில் ஏறி தப்பிச்சென்றோம். அந்த இடத்திலிருந்து மேலே சென்ற பிறகுதான் அங்கு ராணுவ முகாம் இருப்பது தெரியவந்தது. அங்கிருந்தவர்கள் எங்களுக்கு உணவு மற்றும் தேவையான உதவிகளை வழங்கினர்.

அமைச்சர் ஆனந்துக்கு இனிப்பு கொடுத்து மகிழும் பெண்
அமைச்சர் ஆனந்துக்கு இனிப்பு கொடுத்து மகிழும் பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாங்கள் ஆபத்தில் சிக்கிய தகவல் கிடைத்ததும் தமிழ்நாடு அரசும் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளும் உடனடியாக எங்களை தொடர்பு கொண்டு நிலவரத்தை கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து மீட்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டனர்.

மற்ற வாகனங்களில் சென்றவர்களும் பாதுகாப்பாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது பிரார்த்தனை” என்றார்.

எங்களுடன் பயணித்த மற்ற 60 பேரில் நிலை குறித்து தெரியவில்லை

மீட்கப்பட்ட மற்றொரு பெண் கூறுகையில், “நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டபோது நாங்கள் ரசுவா என்ற இடத்தில் தங்கியிருந்தோம். நாங்கள் தங்கியிருந்த பகுதியும் நிலநடுக்கத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இந்த பயணம் எங்களுக்கு ஒரு அதிசய அனுபவமாகவே இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட மனநிலையை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது.

நேபாள வெள்ளத்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட பெண்
நேபாள வெள்ளத்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து 2 நாட்கள் எங்களுக்கு செல்போன் சிக்னல் கிடைக்கவில்லை. எங்களுடன் பயணம் செய்த மற்ற 60 பேரின் நிலை குறித்தும் உடனடியாகத் தெரியவில்லை. அதிகாரிகளும், மீட்புக் குழுவினரும் தொடர்ந்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதால் அவர்களும் விரைவில் மீட்கப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு எங்களுக்கு உதவிகளை செய்தது. அதேபோல், நேபாள அரசும், அந்நாட்டு ராணுவத்தினரும் எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தனர். இந்திய தூதரக அதிகாரிகளும் உடனடியாக எங்களைத் தொடர்புகொண்டு தொடர்ந்து தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்தனர்” என்று தெரிவித்தார்.

மீட்பு நடவடிக்கைகள் துரிதம்

மீட்புப்பணிகள் குறித்து பேசிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், “முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவின் பெயரில் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், வினோத், தென்னரசு ஆகியோர் டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்று அங்கு முகாமிட்டுள்ளனர். அங்கிருந்து அனைத்து விவரங்களையும் சேகரித்து உடனுக்குடன் முதலமைச்சருக்கு தகவல் தெரிவித்து வருகின்றனர். முதலமைச்சரும் மீட்புப்பணிக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அமைச்சர் என். ஆனந்த் பேட்டி
அமைச்சர் என். ஆனந்த் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள மற்ற தமிழர்களையும் மீட்கும் பணிகளையும் தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் குழு தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. அனைவரும் நிச்சயமாக நல்லபடியாக மீட்கப்பட்டு அழைத்து வரப்படுவார்கள்” என்று கூறினார்.

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TAMIL PEOPLE RESCUE FROM NEPAL
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நேபாள வெள்ளம்
நேபாளத்திலிருந்து சென்னை வந்தோர்
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