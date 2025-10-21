சென்னையில் பட்டாசு வெடித்த போது 65 பேருக்கு தீக்காயம்!
தீபாவளியன்று அரசு விதித்த 2 மணி நேரக் கட்டுப்பாட்டை மீறி பட்டாசு வெடித்ததற்காக, 319 பேர் மீது சென்னை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : October 21, 2025 at 2:12 PM IST
சென்னை: பட்டாசு வெடித்த போது ஏற்பட்ட தீக்காயத்திற்காக சென்னையில் 65 பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில், 47 பேர் வீடு திரும்பிய நிலையில், 18 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை நேற்று (அக்.20) நாடு முழுவதும் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகளை பகிர்ந்தும் மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர். அந்த வகையில் சென்னையில் உள்ள மக்களும் தீபாவளியை கோலாகலமாகக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். மேலும், சென்னை மாநகரின் பாதுகாப்பு கருதி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான மற்றும் விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும் என தமிழக அரசு தரப்பில் விழிப்புணர்வுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
என்ன தான் பாதுகாப்பாக இருந்தாலும், தீபாவளியன்று எதிர்பாராதவிதமாக தீக்காயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு தீக்காயப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டது. அது மட்டுமின்றி 24 மணி நேரமும் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் மருத்துவமனை சேவை இருப்பதையும் உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. இருந்தாலும், பெரும்பாலான மக்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டை மீறி பட்டாசுகளை வெடித்தனர்.
சென்னையில் 65 பேருக்கு தீக்காயம்
இந்த நிலையில், பட்டாசு வெடித்து தீக்காயம் அடைந்த 30 பேர் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதில், 18 பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய நிலையில், 9 சிறுவர்கள், 2 ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண் என 12 பேர் மட்டும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
அதேபோல, ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் 30 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதில் 24 பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய நிலையில், 6 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், கிண்டி கருணாநிதி நூற்றாண்டு மருத்துவமனையில் 5 பேர் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அனைவரும் வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விதியை மீறி பட்டாசு வெடித்த நபர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு
தீபாவளி பண்டிகையின் போது, 2 மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதில் எந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்கலாம் என்பதை மாநில அரசுகளே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், சென்னை மாநகரின் நலன் கருதி காலை 1 மணி நேரம் மற்றும் மாலை 1 மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது.
இதனால் அரசு விதித்த கட்டுப்பாட்டை மீறி பட்டாசு வெடித்த நபர்கள் மீது, கடந்த 5 ஆண்டுகளாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நேற்றும் அரசு விதித்த 2 மணி நேரக் கட்டுப்பாட்டை மீறி பட்டாசு வெடித்தவர்கள் மீது 319 வழக்குகளை பெருநகர சென்னை காவல் துறையினர் பதிவு செய்துள்ளனர்.