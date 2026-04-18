விஜய் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகின்றனர்; தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் பிரத்யேக பேட்டி

தியாகராய நகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் யார் போட்டியிட்டாலும் நாங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் என்று தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 3:54 PM IST

BY எஸ்.உசேன்

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விஜய் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகின்றனர் என தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 -ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சென்னை தியாகராய நகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த், பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

ஈடிவி பாரத்திற்கு என்.ஆனந்த் அளித்துள்ள பேட்டியில், தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அரசியல் களம் சிறப்பாக உள்ளது. அதேபோல் தியாகராய நகர் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் தவெகவுக்கு வரவேற்பு மிகச்சிறப்பாக உள்ளது. அனைத்து மக்களும் இந்த முறை விசில் சின்னத்திற்கு தான் வாக்களிப்போம் எனக் கூறி வருகின்றனர். தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சராக வேண்டும் என மக்கள் விரும்புகின்றனர் என்று கூறினார்.

தான் போட்டியிடும் தியாகராய நகர் தொகுதியைப் பற்றி அவர் கூறும்போது, இத்தொகுதியை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எதுவுமே செய்யவில்லை என்று தான் மக்கள் கூறுகின்றனர். செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் அந்த குறைகளை தான் எங்களிடம் தெரிவிக்கின்றனர். நாங்கள் வந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வோம் என மக்களிடம் எடுத்துக் கூறி வாக்குகளைக் கேட்கிறோம்.

அதில் குறிப்பாக திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக வந்தவர்கள் கடந்த 45 ஆண்டுகளாக இங்கு வாழ்பவர்களுக்கு பட்டா வழங்காமல் உள்ளனர். மழைநீர் வடிகால் முறையாக அமைக்கப்படாமல் மழை பெய்தாலே தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது; தூய்மையான குடிநீர் இல்லாமல் இருப்பதாக மக்கள் தங்கள் குறைகளைக் கூறுகின்றனர். பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது மட்டும் அல்லாமல் மக்களின் அனைத்துக் குறைகளையும் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வோம் என்றார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் முகம் தான் இருக்கிறது என்று கூறிய அவர், மக்கள் விஜய் அவர்களுக்காக தான் வாக்குச் செலுத்த உள்ளனர். ஆகவே இந்த தொகுதியில் யார் நின்றாலும் நிச்சயம் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

தவெக வாக்குகளை வேண்டுமானால் பிரிக்கலாம்; வெற்றி பெற முடியாது என்று கூறப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, பதில் அளித்த என்.ஆனந்த், "எதிர்க்கட்சியினர் இதுபோன்று சொல்லிக் கொண்டு தான் இருப்பார்கள்" என்றார்.

"தவெகவிற்கு வாக்களித்து ஓட்டை வீணாக்காதீர்கள்" என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறாரே என்ற கேள்விக்கு, "எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லுவார்; முதலில் அவருக்கு வாக்களிப்பார்களாக என்பதை பார்க்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்

கருத்துக்கணிப்புகள் தொடர்ச்சியாக திமுக வெற்றி பெறும் என்று வருகிறதே என்று கேட்டதற்கு, "கருத்துக் கணிப்புகள் எல்லாம் அவர்களே சொல்லி கொள்ள வேண்டியது தான்; மக்களின் கருத்துகள் என்ன என்பது குறித்து நேரடியாக கேளுங்கள்" என்று என்.ஆனந்த் பதிலளித்தார்.

