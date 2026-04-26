கொடைக்கானலில் வாக்கிங் சென்ற மு.க.ஸ்டாலின்: செல்ஃபி எடுக்க சூழ்ந்த மக்கள்
மு.க.ஸ்டாலின் நடைபயிற்சி சென்றபோது, சுற்றுலாப் பயணிகள், கடை வியாபாரிகள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் என பலரை சந்தித்துப் பேசினார்.
Published : April 26, 2026 at 10:20 AM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று அதிகாலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டார். அப்போது, அவரைக் கண்ட பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வத்துடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர்.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்.23 ஆம் தேதி சுமுகமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. வாக்குப்பதிவு மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சூழலில், இடைப்பட்ட காலத்தில் அரசியல் தலைவர் ஓய்வெடுக்க பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது குடும்பத்துடன் கொடைக்கானலுக்கும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது குடும்பத்துடன் துபாய்க்கும் சென்றுள்ளனர்.
குறிப்பாக, மு.க ஸ்டாலின் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலினுடன் 4 நாட்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காக, திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு நேற்று (ஏப்.25) வருகை தந்தார். அப்போது, அவருக்கு திமுக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து, கொடைக்கானலில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தங்கியுள்ளார்.
அவரது வருகையை முன்னிட்டு, திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்பில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதலமைச்சர் ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி வரை கொடைக்கானலில் ஓய்வு எடுக்க உள்ளார். இதனால், அவர் சென்னை திரும்பும் வரை கொடைக்கானல் பகுதிகளில் ட்ரோன் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்று (ஏப்.26) அதிகாலையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏரிச்சாலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டார். சுமார் 6 கிலோ மீட்டர் தூரம் வாக்கிங் வந்த அவர், வழியில் சந்தித்த பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடினார். மேலும், சுற்றுலாப் பயணிகள், கடை வியாபாரிகள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரை சந்தித்து, அவர்களிடம் நலம் விசாரித்தார்.
அப்போது, முதலமைச்சரை நேரில் கண்ட மக்கள், "சார் ஒரு செல்ஃபி" என்று அவருடன் புகைப்படம் எடுக்க முனைந்தனர். அதனைக் கண்ட ஸ்டாலின் அனைவருக்கும் போஸ் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்தினார். அதனால், இளைஞர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது செல்போன்களில் ஆர்வத்துடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், முதலமைச்சர் எங்களுடன் நேரில் கலந்துரையாடியது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று தெரிவித்தனர். அதில் சிலர், அவரின் எளிமையான அணுகுமுறையை பாராட்டியும் கருத்து தெரிவித்தனர்.
முதலமைச்சரின் நடைபயிற்சியின் போது காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அதே நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.