தீபாவளியை கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள் - கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்டம் அதிகரிப்பு
இன்று மாலை முதலே பயணிகள் குடும்பத்துடன் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் வழக்கமான நாட்களைவிட பயணிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது.
Published : November 5, 2026 at 10:08 PM IST
சென்னை: தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்காக சென்னையில் வசிப்பவர்கள், தங்கள் சொந்த ஊருக்குச் செல்வதற்கு புறப்பட்டுச் செல்லத் தொடங்கியதால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை, வரும் நவம்பர் 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், சென்னையில் வசிக்கும் தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமுமின்றி தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று பண்டிகையைக் கொண்டாடும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் சென்னையில் இருந்து மொத்தம் 15,659 பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, இன்று (நவம்பர் 5) முதல் நவம்பர் 7-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு சென்னையில் இருந்து வழக்கமாக இயக்கப்படும் 6,573 பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 7,427 சிறப்புப் பேருந்துகளும், 1,659 தனியார் ஒப்பந்தப் பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளன.
தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பெரும்பாலான பேருந்துகள், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் இருந்து இயக்கப்படுவதால், சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், மாநகரப் பேருந்துகள் மூலம் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து, அங்கிருந்து தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டுச் செல்கின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று மாலை முதலே பயணிகள் குடும்பத்துடன் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு பேருந்து நிலையத்திற்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் வழக்கமான நாட்களைவிட பயணிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது.
இருப்பினும், பயணத்தின் முதல் நாளான இன்று, பேருந்து நிலையத்தில் பெரிய அளவிலான நெரிசல் ஏற்படவில்லை. நாளை வெள்ளிக்கிழமை அலுவலகப் பணிகள் பள்ளி கல்லூரிகள் முடிந்து மாலை முதல் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்படுவார்கள் என்பதால், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் பேருந்துகளுக்காகக் காத்திருக்கும் இடங்களில் தேவையான இருக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கூட்ட நெரிசல் காரணமாக நடைமேடைகளில் இட நெருக்கடி ஏற்படும் சூழலில், பேருந்து நிலைய நுழைவுப் பகுதியில் கூடுதல் நாற்காலிகள் அமைத்து பயணிகள் அமருவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பயணிகளின் தேவைக்காக ஆங்காங்கே குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி மற்றும் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பேருந்துகள் புறப்படும் நடைமேடைகள், பயணிகள் காத்திருக்கும் பகுதிகள் மற்றும் பேருந்து நிலைய நுழைவாயில்களில் பாதுகாப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தீபாவளிக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் இன்று தொடங்கியுள்ள சொந்த ஊர் பயணம் நாளை மாலை முதல் உச்சத்தை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் நேரில் ஆய்வு
இதற்கிடையே, சிறப்புப் பேருந்துகளின் இயக்கம், பயணிகளுக்கான வசதிகள் குறித்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், மறைமலைநகர் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வசதிகள் நிறைவாக உள்ளதா என்று பயணிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "ஆம்னி பேருந்துகள், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வெளியே பயணிகளை ஏற்றி செல்கின்றனர். பயணிகள் வருவதற்கு கால தாமதமாவதால் பேருந்துகள் அங்கேயே நிறுத்தப்படுவதன் காரணமாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால் பேருந்து நிலையத்திற்கு உள்ளே வந்து பயணிகளை ஏற்றுமாறு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதையும் மீறி ஒரு சில பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆம்னி பேருந்துகள் சென்னையில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றுவதற்கு நீதிமன்றம் மூலமாக ஆணை பெற்று உள்ளார்கள். தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததும் அந்த வழக்கு தொடர்பாக மேல் முறையீடு செய்ய உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.