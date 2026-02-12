நாடு முழுவதும் தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டம்: திருப்பூரில் தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல்
திருப்பூரில் தொழிலாளர்களின் சாலை மறியல் போராட்டத்தால், சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST
திருப்பூர்: மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும், பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்தும் சிஐடியு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் நடைபெற்ற நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக திருப்பூரில் இன்று சாலை மறியல் நடைபெற்றது.
மத்திய பாஜக அரசின் தொழிலாளர் விரோத, விவசாயிகள் விரோத, தேசிய விரோத மற்றும் பெருநிறுவன ஆதரவு கொள்கைகள் மீதான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, பிப்ரவரி 12-ம் தேதி ஒருநாள் பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக தொழிற்சங்கள் அறிவித்திருந்தன. அதன்படி தொழிற்சங்கங்களின் நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தம் இன்று நடைபெற்றது.
தமிழ்நாட்டிலும் தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் இன்று நடைபெற்றது. சிஐடியு, ஏஐடியுசி, ஐஎன்டியுசி உள்ளிட்ட தொழிற்சங்கங்களுடன் திமுகவின் தொமுச-வை சேர்ந்த தொழிலாளர்களும் இந்த பொது வேலைநிறுத்தத்தில் கலந்து கொண்டனர். மேலும், கிராமப்புறங்களில் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த வகையில், தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை சிதைக்கக் கூடாது, நான்கு புதிய தொழிலாளர் சட்ட தொகுப்புகளை ரத்து செய்ய வேண்டும், தொழிலாளர்களுக்கு 8 மணி நேர வேலை என்பதை நீட்டிக்கும் முயற்சியை கைவிட வேண்டும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார்மயமாக்கக் கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருப்பூரில் சிஐடியு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
|இதையும் படிங்க: பழனி முருகன் கோயிலில் திடீரென ஒலித்த தவெக பாடல் - இளைஞரின் செயலால் அதிர்ந்த பக்தர்கள்
இதற்காக, திருப்பூர் ரயில் நிலையம் பகுதியில் உள்ள குமரன் நினைவகம் முன்பு இருந்து பேரணியாக வந்த, தொழிலாளர்கள் திருப்பூர் தலைமை தபால் அலுவலகம் முன்பாக உள்ள சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள், ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர். இதனால், அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் சிறிது நேரம் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் சாலை மறியலைக் கைவிடுவதாக ஒப்புக் கொண்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.