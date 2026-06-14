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தொடர் கனமழையால் மின்சாரம் துண்டிப்பு; இருளில் தவிக்கும் மாஞ்சோலை மக்கள்

தொலைத்தொடர்பு உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லாமலும், இருளில் மெழுகுவர்த்தி மண்ணெண்ணெய் விளக்கு போன்றவற்றை பயன்படுத்தியும் மாஞ்சோலை மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

இருளில் தவிக்கும் மாஞ்சோலை மக்கள்
இருளில் தவிக்கும் மாஞ்சோலை மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 9:43 PM IST

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திருநெல்வேலி: மாஞ்சோலையில் பெய்யும் தொடர் கனமழையால் ஆங்காங்கே மரங்கள் முறிந்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மலைக்கிராம மக்கள் இருளில் தவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் உள்ள மலை கிராமங்களான மாஞ்சோலை, காக்காச்சி, நாலுமுக்கு, ஊத்து மற்றும் கோதையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது.

அதாவது, இந்தியாவில் அதிக மழைப்பொழிவை தரும் இடங்களில் மாஞ்சோலை மலைப் பகுதியும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள ஊத்து, நாலுமுக்கு, காக்காச்சி போன்ற பகுதியில் தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் அதிகபட்சமாக 35 சென்டிமீட்டர் வரை மழை பதிவாகும்.

அந்த வகையில் தற்போது தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக மாஞ்சோலை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வருகிறது. சமவெளியிலிருந்து சுமார் 3 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த மாஞ்சோலை மலைப்பகுதி நெல்லையின் ஊட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு பெரும்பாலும் குளிரே நிலவும். தற்போது பெய்து வரும் தொடர் மழையால் மாஞ்சோலை ரம்மியமாகக் காட்சியளிக்கிறது.

அதேசமயம் பலத்த காற்றுடன் பெய்யும் கனமழை காரணமாக, மாஞ்சோலை பகுதியில் ஆங்காங்கே மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின் வயர்கள் மீது மரங்கள் மற்றும் அதன் கிளைகள் முறிந்து விழுந்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மின்சார வசதியில்லாமல் அங்கு வசிக்கும் மக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர்.

ஏற்கனவே, மாஞ்சோலை மலைப்பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த தேயிலைத் தோட்ட நிறுவனம் உற்பத்தியை நிறுத்தியிருந்தாலும் கூட, அங்கு வேலை பார்த்த தொழிலாளர்கள் சுமார் 100 பேர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து அங்கேயே வசித்து வருகின்றனர்.

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அதனால், தனியார் நிறுவனம் மற்றும் அரசு சார்பில் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த பல்வேறு சேவைகள் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்படி அடிப்படை வசதியின்றி மக்கள் சிரமத்தோடு வசித்து வரும் சூழலில், மின்சாரமும் இல்லை என்பது வேதனையளிக்கிறது.

குறிப்பாக, தொலைத்தொடர்பு உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லாமலும், இருளில் மெழுகுவர்த்தி, மண்ணெண்ணெய் விளக்கு போன்றவற்றை பயன்படுத்தியும் மாஞ்சோலை மலைகிராமங்களின் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இரவு நேரங்களில் மிருகங்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், கடும் அச்சத்தோடு மக்கள் அங்கு வசிக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

மின்சாரம் துண்டிப்பு
MANJOLAI RAIN
கனமழையால் மின்சாரம் துண்டிப்பு
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