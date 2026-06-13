இன்னொரு எம்ஜிஆரை தேடினேன்; விஜய்யிடம் போய் சேர்ந்தேன்: ஜே.சி.டி. பிரபாகர்

இன்னொரு எம்ஜிஆரை தேடினேன்; விஜய்யிடம் போய் சேர்ந்தேன்: ஜே.சி.டி. பிரபாகர்
லஞ்சமற்ற, வெளிப்படையான அரசுக்கு மக்கள் அவகாசம் தர வேண்டும் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 13, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: இன்னொரு எம்ஜிஆரை தேடினேன்; தளபதி விஜய்யை பார்த்து நானாகத்தான் தவெகவில் இணைந்தேன் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
வரும் ஜூன் 22- ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்த்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தனியார் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா இன்று (ஜூன் 13) நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளையும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும் வழங்கிச் சிறப்பித்தார். அத்துடன், மேடையில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துப் பாடல் பாடினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் பேட்டியளித்தார். அப்போது, அதிமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் முக்கிய நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் "பேரவைத் தலைவர் என்ற முறையில் ஒரு கட்சியிலிருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறுவது பற்றி எந்த விவரமும் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை; மக்கள் விரும்பும் கட்சிக்குச் செல்லும் உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
சனிக்கிழமைதோறும் ஆள் பிடிக்கும் வேலைகளில் தவெக ஈடுபடுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விமர்சித்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "நான் தவெகவில் சேர்ந்தபோது யாரும் ஆள் பிடித்துச் சேர்க்கவில்லை, நானாகவே விரும்பித்தான் சேர்ந்தேன். மேலும், புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆருக்குப் பிறகு இன்னொரு எம்ஜிஆரைத் தேடினேன். என் ஏக்கத்தை போக்குகிற மாபெரும் தலைவராக தளபதி விஜய்யைப் பார்த்து நானாகத்தான் போய்ச் சேர்ந்தேன்" என்றார்.
மேலும், "லஞ்சமற்ற, வெளிப்படையான அரசாங்கத்தை மக்கள் விரும்புகின்றனர். தளபதி விஜய்யின் தலைமையில் அப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் கிடைத்துள்ளது. ஆள வந்திருக்கும் புதிய அரசுக்கு அவகாசம் தர வேண்டும்; அறிவித்திருக்கும் திட்டங்கள் மக்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது" என்று கூறினார்.
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கடந்த காலங்களில் ஆளுநர் உரையின்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவது சர்ச்சையானது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "வரும் ஜூன் 18-ஆம் தேதி சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் நடக்கும் போது நீங்களே வந்து பாருங்கள்" எனத் தெரிவித்தார்.
மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் அரசு சார்ந்தவர்கள் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என்று ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் கூறிய கருத்துக்கு பதிலளித்து பேசிய, "கொங்கு ஈஸ்வரன் கருத்தை நான் மனதில் வைத்துக் கொள்கிறேன்.
காலையில் கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன்; மாலையில் மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் கூழ் ஊற்றுவதற்கு அழைத்தனர். அங்கேயும் கலந்து கொண்டேன். கொங்கு ஈஸ்வரன் அந்தக் கூட்டத்தில் வந்து என்னுடைய பேச்சைக் கேட்டிருந்தால், நான் எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிறேன் என்பதைத் தெரிந்திருக்க முடியும். இருந்தாலும் அவர் சொன்ன கருத்தை நான் மனதில் வாங்கிக் கொள்கிறேன்" என்றார்.