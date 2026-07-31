தமிழகத்தின் ஆன்மீக, கலாச்சார பாரம்பரியத்தை மக்கள் போற்ற வேண்டும் - தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் வேண்டுகோள்
தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஜனநாயகத் திருவிழாவில் பெருமளவில் பங்கேற்று வரலாற்று சாதனை வாக்குப்பதிவை சாத்தியமாக்கியுள்ளனர் என ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : July 31, 2026 at 10:37 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழகத்தின் வளமான ஆன்மீக, கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும் இயற்கை அழகை மக்கள் பெருமையுடன் போற்ற வேண்டும் என்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் டெல்லியில் இருந்து இன்று கோவை வந்தார். கோவை விமான நிலையத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு காவல் துறை அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. இதனைதொடர்ந்து கோவை விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், "தமிழகச் சட்டமன்றத்திற்கு அண்மையில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் பதிவான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாக்குப்பதிவுக்கு வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன். இத்தேர்தலில் 4.93 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் பதிவான மிக அதிகபட்ச வாக்கு சதவீதம். மேலும், இத்தேர்தலில் ஏறத்தாழ 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு எட்டப்பட்டுள்ளது. இதுவும் சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய தமிழக வரலாற்றில் பதிவான மிக அதிக அளவிலான வாக்குப்பதிவு சதவீதம்" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கோவை அமிர்தா விஷ்வ வித்யாபீடம் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன். தென்னிந்தியாவில் அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் கோவை மிக முக்கியமான நகரம். உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்விச் சூழல், ஜவுளித் தொழில் மற்றும் பொறியியல் துறைத் திறமையால் கோவை நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்காற்றி வருகிறது.
மேலும் தமிழகத்தின் வளமான ஆன்மீக, கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும் இயற்கை அழகை மக்கள் பெருமையுடன் போற்ற வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஜனநாயகத் திருவிழாவில் பெருமளவில் பங்கேற்று வரலாற்று சாதனை வாக்குப்பதிவை சாத்தியமாக்கியுள்ளனர்" என்றார்.
இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது தமிழக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் அர்ச்சனா பட்ட நாயக் மற்றும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் உடன் இருந்தனர்.