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தென்காசியில் மர்மக்காய்ச்சலுக்கு 4 பேர் பலி - ஒரே பகுதியில் அடுத்தடுத்த உயிரிழப்பால் மக்கள் அச்சம்

கடையநல்லூர் நகராட்சி பகுதியில் கொசுக்களை ஒழிக்கக்கூடிய புகை மருந்து பல மாதங்களாக அடிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.

கடையநல்லூர் அரசு மருத்துவமனை
கடையநல்லூர் அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 4:44 PM IST

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தென்காசி: தென்காசியில் மர்மகாய்ச்சலுக்கு ஏற்கனவே ஒரு சிறுமி உட்பட மூவர் பலியான நிலையில், மேலும் ஒரு இளைஞர் உயிரிழந்ததால் மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே உள்ள ரஹ்மானியாபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் அப்துல்ரஹ்மான். இவர் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், தனது சொந்த ஊரான கடையநல்லூருக்கு வந்த அவருக்கு கடுமையான காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து, அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், மேல் சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். இந்நிலையில், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி மாணவர் அப்துல் ரஹ்மான் உயிரிழந்ததார்.

அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு

ஏற்கனவே கடையநல்லூர் அருகே போகநல்லூர் பகுதியில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் மறுவாழ்வு மையத்தில் மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஒரு சிறுமியும், நர்மதா (27) என்ற இளம்பெண்ணும் உயிரிழந்தனர்.

அதே போல, தென்காசி மாவட்டம் மருதாபுரி கிராம்நடுத்தெருவை சேர்ந்த மாரிச்சாமி என்பவர் மகன் மதன்பாண்டி (வயது 16), கடந்த இரண்டு நாட்களாக காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் அவர் சங்கரன்கோவில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

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பின்னர் அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட மதன் பாண்டி, அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்வாறு தென்காசி மாவட்டத்தில் காய்ச்சல் பாதிப்புக்கு 4 பேர் பலியாகியுள்ளதால், அம்மாவட்ட மக்களிடையே பெரும் பீதி ஏற்பட்டுள்ளது.

வேகமாக பரவும் காய்ச்சல்

குறிப்பாக, கடையநல்லூர் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகிறது. தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏராளமான மக்கள், சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களில் பலர் கை, கால், மூட்டு போன்ற இடங்களில் வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, கடையநல்லூர் நகராட்சி பகுதியில் கொசுக்களை ஒழிக்கக்கூடிய புகை மருந்து பல மாதங்களாக அடிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.

எனவே, இந்த விவகாரத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை ரீதியிலான அதிகாரிகள் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை வேண்டும் என்றும், காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க சுகாதாரத்துறை உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

மர்மக் காய்ச்சல்
3 பேர் உயிரிழப்பு
TENKASI
TENKASI 3 DEATH IN FEVER

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