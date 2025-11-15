“பிள்ள மாதிரி வளர்த்தோமே”... கன்றுக்குட்டியை கொன்ற சிறுத்தை - பெண் வேதனை!
குழந்தை மாதிரி வளத்த கன்றுக்குட்டியை சிறுத்தை அடித்துக் கொன்றாதால், விவசாய குடும்பத்தினர் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.
Published : November 15, 2025 at 12:50 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே தோட்டத்திற்குள் புகுந்த சிறுத்தை ஒன்று, கன்றுக்குட்டியை அடித்து கொன்றதால் விவசாயிகள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே குப்புச்சி புதூரில், கடந்த 27ஆம் தேதி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய சிறுத்தை, விவசாய தோட்டத்தில் இருந்த கன்றுக்குட்டி, கிடா, ஆடு ஆகியவற்றை தாக்கி கொன்றுள்ளது. அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயிகள், வனத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அந்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள், 2 கூண்டுகள் வைத்து சிசிடிவி மற்றும் வனத்துறை கேமரா மூலம் சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வந்தனர்.
ஆனால், நேற்று இரவு (நவ.14) கூண்டு வைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு வராத சிறுத்தை, சுமதி என்பவருடைய தோட்டத்திற்குள் புகுந்துள்ளது. தொடர்ந்து அங்கு கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த கன்றுக்குட்டியை வேட்டையாடி சென்றது. அதனைக் கண்டு பீதியடைந்த அவர்கள், உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொள்ளாச்சி வனச்சரகர் ஞானபால முருகன் தலைமையிலான வனத்துறையினர், சிறுத்தையின் கால் தடயங்களை வைத்து சிறுத்தைதான் வந்துள்ளது என்பதை உறுதி செய்தனர்.
பின்னர், வனத்துறை உயரதிகாரிகள் உத்தரவின் பேரில் உடுமலை அருகே அமராவதி பகுதியில், மேலும் ஒரு கூண்டு வைக்கப்பட்டு, சிறுத்தையின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து கன்றுக்குட்டியை இழந்த சுமதி என்ற பெண் கூறுகையில், "நேற்று இரவு தோட்டத்தில் இருந்த கன்றுக்குட்டியை அழைத்து வர சென்றபோது, அதை சிறுத்தை தாக்கியது தெரியவந்தது. உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தோம். நடவடிக்கை எல்லாம் எடுக்குறாங்க... ஆனால் சிறுத்தையை மட்டும் பிடிக்கமாட்டுராங்க! நாங்களும் அதே தோட்டத்தில்தான் வசித்து வருகிறோம்.
தோட்டத்து சாலையில் இருக்கும் பெண்கள் இரவு நேரங்களில் வெளியே வர முடியாமல் அச்சத்துடன் உள்ளோம். மேலும், குழந்தைகள், முதியோர்கள் உள்ளிட்டோர் தோட்டப்பகுதியில் வசிப்பதால், எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. ஆகையால் சிறுத்தையை விரைந்து பிடிக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
மேலும், “சிறுத்தை தாக்கி உயிரிழந்த கன்றுக்குட்டி பிறந்து 8 மாதம் தான் ஆகிறது. அதற்கு வெண்ணிலா எனப் பெயர் சூட்டி, தங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணைப் போல் செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தோம்” என கண்கலங்கினார்.
இதேபோல, ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு அம்மன் கோயில் அருகில் இருக்கும் தோட்டத்தில் விவசாயி ஆனந்தன் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த போது, சிறுத்தை தாக்கி படுகாயம் அடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.