"15 நாளா குடி தண்ணி வரல" - காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் குதித்த ஊர் மக்கள்
உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறையினர் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
Published : June 15, 2026 at 6:14 PM IST
தேனி: பெரியகுளம் அருகே கடந்த 15 நாட்களாக குடிநீர் வழங்கப்படாததை கண்டித்து, காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கீழவடகரை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அழகர்சாமிபுரம், கல்லார் ரோடு, இந்திரா காலனி, காளியம்மன் கோவில் தெரு, ஒத்தமரம் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. கீழவடகரை ஊராட்சி பகுதி என்பது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினரான சபரி ஐயங்காரனின் சொந்த ஊர் ஆகும்.
இந்நிலையில், கீழவடகரை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த 15 நாட்களாக குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். இதுமட்டுமன்றி, அப்பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் வாய்க்கால்கள் நீண்ட நாட்களாகத் தூர்வாரப்படாமலும், குப்பைகள் அகற்றப்படாமலும் உள்ளதால் கடும் சுகாதாரச் சீர்கேடு நிலவி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனத் தெரிகிறது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பெண்கள், இன்று (ஜூன் 15) காலி குடங்களுடன் அழகர்சாமி புரம் சாலையில் திரண்டனர். தொடர்ந்து, தரையில் அமர்ந்து திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மேலும், ஊராட்சி அதிகாரிகள் யாரும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வராததால் போராட்டம் தொடர்ந்து நீடித்தது. இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பெரியகுளம் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, 'தங்களது தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது ஊராட்சி அதிகாரிகளோ நேரில் வந்து உறுதியளிக்கும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை' என பெண்கள் உறுதியாகத் தெரிவித்தனர். ஆனால், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பெரியகுளம் காவல்துறையினர் தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து, ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாகத் தொடர்ந்த போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், "15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வழங்கப்படும் குடிநீரால் நாங்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். இதனால், பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள் மற்றும் பணிக்குச் செல்லும் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
தங்கள் ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள வைகை அணை கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு, மேல்நிலை தொட்டிகளில் தண்ணீர் சேமிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தண்ணீர் விநியோகம் நடைபெறுகிறது.
ஆனால், எங்கள் பகுதியில் இருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் சோத்துப்பாறை அணை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் தங்கள் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் ஏற்பாடு செய்தால், முறையாக தண்ணீர் கிடைக்கும் என பல வருடங்களாக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம்” என தெரிவித்தனர்.
மேலும், கீழவடகரை ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு குடிநீர் தொட்டி மூலம் தண்ணீர் திறந்துவிடும் ஊழியர் முறையாக பணி மேற்கொள்ளாததால் தான் சீரான குடிநீர் கிடைப்பதில்லை எனவும் அவர்கள் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர்.