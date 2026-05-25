தவெகவிற்கு வாக்களித்ததற்காக மக்கள் வருந்துகிறார்கள்: ஆர்.எஸ்.பாரதி தகவல்

மக்கள் பச்சை பாம்பு எது, பச்சைக்கோடு எது என்று தெரியாமல் வாக்களித்து விட்டதாக ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்தார்.

Published : May 25, 2026 at 8:58 PM IST

சென்னை: தவெகவிற்கு வாக்களித்த மக்கள் தற்போது ஏன் வாக்களித்தோம் என வருந்துவதாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, திமுக வழக்கறிஞர் என்.ஆர்.இளங்கோ ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது ஆர்.எஸ் பாரதி, "தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆட்சி அமைந்து மூன்று வாரங்கள் ஆகியுள்ளன. இதுவரை 40க்கும் மேற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமைகள் கொலைகள் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் நடந்தேறி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் எப்படி சமூக வலைதளம், இன்ஸ்டாகிராம், இன்புளுயன்சர்கள் மூலம் பொய் பிரச்சாரம் செய்து ஆட்சிக்கு வந்தது போல, மீண்டும் தமிழ்நாட்டின் நடந்துள்ள குற்ற சம்பவங்களை திசை திருப்புவதற்காக சமூக வலைதளத்தில் பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர்.

கோவை சூலூரில் நடந்த 10 வயது சிறுமி மீதான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் கூட, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரையும், திமுகவையும் தொடர்பு படுத்தி இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளுயன்சர் பெண் ஒருவர் அவரின் கணக்கில் இருந்து இல்லாமல், வேறு கணக்கில் இருந்து பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். இது குறித்து திமுக சார்பில் அவர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தனது கணக்கில் இருந்து பொய் பிரச்சாரம் செய்தால் தண்டனை குறைவுதான். ஆனால் வேறு கணக்கில் இருந்து இத்தகைய பொய் பிரச்சாரம் செய்ததற்கு ஆயுள் வரை தண்டனை கிடைக்கும். பெற்றோர்கள் முதலில் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதுபோன்ற பொய் பிரச்சாரம் செய்தால் என்ன தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை தெரியப்படுத்துங்கள். பின்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால் அவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகும் என்பதை உணர்த்துங்கள். தமிழ்நாட்டில் யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதுதான் திமுகவின் எண்ணம். திமுக மீது அவதூறு பரப்புவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தங்களின் அடையாளத்தை மறைத்து பொய் பிரச்சாரம் செய்தால் ஆயுள் தண்டனை வரை கிடைக்கும். இந்த புகார் குறித்து, ஒன்றிய அரசும் உள்துறை செயலாளருக்கும், தமிழ்நாடு காவல் துறை தலைவருக்கும் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் மெட்டா நிறுவனத்தின் கீழ் பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், மற்றும் எக்ஸ் தளத்தின் நிர்வாகத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. திமுகவின் புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் செல்வோம்.

தவெக - காங்கிரஸ் முதல் சூத்திரதாரி மாணிக்கம் தாகூர். காணத்தை கண்டவருக்கு கண்டதெல்லாம் சொர்க்கம், மாணிக்கம் தாகூர் முதலில் எப்படி வெற்றி பெற்றார் என்பதை முதலில் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். தவெக ஆட்சிக்கு எந்த வகையிலும் நாங்கள் இடையூறு செய்ய மாட்டோம். யார் வந்தாலும் போனாலும் அதைப் பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. காங்கிரஸ் கட்சி செய்தது பச்சை துரோகம் என்பதை காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்களே உணர்கிறார்கள். இன்று அதிமுகவை சேர்ந்த சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர். அவர்களுக்கு இருக்கிற சொரணையாவது மாணிக்கம் தாகூருக்கு உள்ளதா? எத்தனையோ மேடு பள்ளங்களை திமுக பார்த்துள்ளது.

புதிதாக பொறுப்பேற்ற ஆட்சி ஏதும் நிறைவான ஆட்சியை கொடுக்கவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கல்லறை அமைத்துவிட்டு தான் மாணிக்கம் தாகூர் போன்றோர் செல்வார்கள். திமுக மக்களை நம்பியது. ஆனால் மக்கள் பச்சை பாம்பு எது, பச்சைக்கோடு எது என்று தெரியாமல் வாக்களித்துவிட்டனர். இப்பொழுது அவர்கள் வருந்துகிறார்கள்" என்றார்.

