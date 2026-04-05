அடிப்படை வசதி எங்கே? வாக்கு சேகரிக்க வந்த திமுகவினரை விரட்டியடித்த மக்கள்

குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வருவதை ஏன் இதுவரை தடுத்து நிறுத்தவில்லை? எனக்கூறி பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 11:14 AM IST

தஞ்சாவூர்: அடிப்படை வசதி செய்து தரவில்லை எனக்கூறி வாக்கு சேகரிக்க வந்த கும்பகோணம் தொகுதி திமுக நிர்வாகிகளுடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்கள் வாக்கு வேட்டையில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில், கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 3 முறை தொடர் வெற்றியைக் கண்ட தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளரான சாக்கோட்டை அன்பழகன், தற்போது நான்காவது முறையாக திமுக சார்பில் களமிறங்குகிறார்.

இதற்காக, வேட்புமனு தொடங்கிய முதல் நாளான 30ஆம் தேதியே தனது மனுவை தாக்கல் செய்த இவர், கும்பகோணம் மாநகரில் தனது பிரச்சாரத்தையும் தீவிரமாக தொடங்கியுள்ளார். அதன்படி, நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 3) 40வது வட்டத்திலிருந்து 48வது வட்டம் வரை தனது பிரச்சாரத்தை உற்சாகமாக நடத்தினார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று (ஏப்ரல் 4) கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் 1-வது வட்டம் முதல் 12வது வட்டம் வரை பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார். அதன்படி, பிரச்சாரம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே 3வது வட்டத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் ஒன்று திரண்டு, திமுக நிர்வாகிகளைத் தடுக்கும் விதமாக, அப்பகுதியின் நுழைவில் இருசக்கர வாகனத்தைக் குறுக்காக நிறுத்தி இருந்தனர்.

அப்போது, தங்கள் பகுதிக்கு அடிப்படை வசதிகளை கூட மாநகராட்சி நிர்வாகம் செய்து தரவில்லை. குறிப்பாக, குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வருவதை ஏன் இதுவரை தடுத்து நிறுத்தவில்லை? சாலை வசதி எங்கே? என பலவிதமான கேள்விகளை முன்வைத்தனர்.

தகவலறிந்து வேட்பாளருக்கு முன்பாகவே அப்பகுதிக்கு வந்த திமுக நிர்வாகிகள், வழிமறித்து நின்ற பொதுமக்களை சமாதானம் செய்யும் வகையில் சமரசமாக பேசினர். ஆனால், அதனை மக்கள் நம்பத் தயாராக இல்லாத சூழ்நிலையில், அப்பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்யாமலேயே வேட்பாளர் தனது வாகனத்தை திருப்பி கொண்டு புறப்பட்டார். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

இந்த நிலையில், கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் நிர்வாக அலட்சியமே, 3 முறை தொடர் வெற்றிகளை கண்ட திமுக சிட்டிங் எம்எல்ஏ சாக்கோட்டை க.அன்பழகன், அந்த பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாமல் போனதற்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் திமுக வேட்பாளருக்கு தர்ம சங்கடத்தையும், திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் இடையே அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.

