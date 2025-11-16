பட்டா நிலத்தை ஜீரோ வேல்யூ செய்த அறநிலையத்துறை: போராட்டத்தில் குதித்த பொதுமக்கள்!
பத்திரமும், பட்டாவும் இருக்கும் நிலங்களை இனாம் ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்து சமய அறநிலையத்துறை பூஜ்ஜியம் மதிப்பு செய்துள்ளதை கண்டித்து நிலங்களை இழந்தவர்கள் ஆர்பபாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : November 16, 2025 at 10:17 PM IST
திருப்பூர்: பட்டா இருந்தும் இனாம் ஒழிப்புச் சட்டத்தின் மூலம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிலங்களை பூஜ்ஜியம் மதிப்பு செய்ததை கண்டித்து ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், கரைப்புதூர் பகுதியில் நூறாண்டுகளுக்கும் மேலாக விவசாய பயன்பாட்டில் பத்திரமும், பட்டாவும் இருக்கும் நிலங்களை இனாம் ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்து சமய அறநிலையத்துறை பூஜ்ஜியம் மதிப்பு செய்தது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள 2000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளனர். இதில், 650 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும், 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
இதனால் தங்கள் நிலங்களை பயன்படுத்த முடியாத சூழல் உள்ளதாகவும், தங்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த நிலத்தின் உரிமையை தங்களிடம் இருந்து பறிக்கும் செயலாக இது இருப்பதாகவும் கூறி அல்லாளபுரம் பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் உட்பட 1000க்கும் மேற்பட்டோர் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிர்வாகி ஈசன் கூறுகையில், ''பல நூறு ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் இருந்த நிலத்தை ஜீரோ வேல்யூ செய்துள்ளதால் இவற்றை விற்கவும், வாங்கவும் முடியாத நிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது. எங்களுடைய வீடுகள், சொத்து என அனைத்தையும் இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு தமிழகம் முழுவதும் 13 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பறிபோகும் அபாயம் ஏற்பட்டு உள்ளது.
பல்வேறு மாநிலங்களில் இதற்கென சிறப்பு சட்டங்கள் இயற்றி மக்கள் பாதிக்காதவாறு செய்து விட்டனர். எனவே தமிழ்நாட்டிலும் இதே போல சட்டம் இயற்றி மக்களை காக்க வேண்டும். இதில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனில் எங்கள் வாக்கு உங்களுக்கு இல்லை. இந்த பிரச்சினை தேர்தலில் எதிரொலிக்கும்'' என்று தெரிவித்தார்.
இந்த போராட்டத்தில் அதிமுக எம்எல்ஏ எம்எஸ்எம் ஆனந்தன், முன்னாள் எம்எல்ஏ., கரைப்புதூர் நடராஜன், பாஜக மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன், நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் ரத்னா மனோகர், போராட்டக் குழுவினர் செந்தில் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர், விவாசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என்று ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இறுதி வரை துணை நிற்பதாக உறுதி அளித்தனர்.