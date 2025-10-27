போலி பட்டா தயாரித்து விவசாய நிலங்கள் விற்பனை என புகார் - ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு குவிந்த கூட்டத்தால் பரபரப்பு!
49 ஏக்கர் நிலத்தை பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உத்தரவாதப்படுத்திடவும், போலி பட்டாக்களை நெல்லை ஆர்டிஓ ரத்து செய்திடவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சனையில் காவல்துறையின் நடவடிக்கைகள் தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு.
Published : October 27, 2025 at 11:00 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், ஆரோக்கியநாதபுரம் பகுதியில் போலி பட்டா தயாரித்து விவசாய நிலங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவற்றை உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையுடன் 500க்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், ஆரோக்கியநாதபுரம் பகுதியில் ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாத விவசாய நிலங்களுக்கு போலி பட்டா போட்டுக் கொடுப்பதாகவும், தனியார் நிறுவனம் குண்டர்கள் மூலம் விவசாய நிலங்களில் உள்ள இடங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்வதாகவும் கூறி ஊர் மக்கள் 500க்கும் மேற்பட்டோர் இன்று நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ கட்சி நிர்வாகிகள் தலைமையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் முற்றுகையிட்டு முழக்கம் எழுப்பினர்.
இதனால் நெல்லை ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையில் உடன்படாது தொடர் போராட்டம் நடத்திய நிலையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். நெல்லை மாநகர காவல் துறை துணை ஆணையாளர்கள் பிரசன்ன குமார், வினோத் சாந்தாராம் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிக்க முடிவு செய்தனர்.
முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிலரை மட்டும் மனு அளிக்க காவல்துறையினர் அனுமதித்த நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கினர். அந்த மனுவில், ''பாளையங்கோட்டை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட ஆரோக்கியநாதபுரம் கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான இடத்தில் 25 ஏக்கர் நிலத்தை தனியார் நிறுவனத்தினர் கிரையம் பெற்றுள்ளனர். ஆனால் இந்த பகுதியின் ஏழை, எளிய விவசாயிகள் நிலமான 49 ஏக்கர் பரப்பளவை போலி பத்திரப்பதிவு மூலமும், கிரையம் ஏதும் நடக்காமலே தங்களது பெயரில் பட்டாக்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.
நிலத்தை போலியாக பட்டா மாற்றம் செய்தது மட்டுமில்லாமல் அதனை சுற்றி காம்பவுண்ட் சுவர் கட்ட முயற்சிப்பதுடன், பொதுப்பாதை, சுடுகாடு உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு இடங்களையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயன்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து உரிய ஆவணங்களுடன் நெல்லை ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகள் புகார் மனுக்களையும் அளித்துள்ளனர்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலும் இதுகுறித்து பலமுறை மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. விசாரணை நடைபெறும் என கடிதம் மூலம் அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்த நிலையில் இதுவரை அதற்கான ஏற்பாடுகள் இல்லை. கடந்த இரு ஆண்டுகளாக ஆரோக்கியநாதபுரம் கிராம மக்கள் தங்களது நிலங்களை இழந்து நிர்கதியாக நிற்கின்றனர்.
மேலும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 49 ஏக்கர் நிலத்தை உரியவர்களுக்கு உத்தரவாதப்படுத்திடவும், போலி பட்டாக்களை நெல்லை ஆர்டிஓ ரத்து செய்திடவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சனையில் காவல்துறையின் நடவடிக்கைகள் தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ''முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்'' கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் கதறி அழுத விஜய்!
எனவே, நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஆர்டிஓ மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்ட போலி பட்டாக்களை ரத்து செய்திட வேண்டும். நிலமோசடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலங்களை உரிய விவசாயிகள் வசம் ஒப்படைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். டிஆர்ஓ தலைமையில் குழு அமைத்து இந்த விவகாரத்தில் முழு விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்'' என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரோக்கியநாதபுரம் ஊர் மக்கள் நடத்திய இந்த போராட்டத்தால் சுமார் 2 மணி நேரம் கொக்கரகுளம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.